Ilie Bolojan, după primul său Consiliu European: Am stabilit ca prioritară întărirea flancului estic, de la Baltică la Marea Neagră. Prioritățile militare ale României vor fi stabilite în comun cu NATO

Corespondență din Bruxelles

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut parte de o primire călduroasă la sosirea sa la summitul european extraordinar de joi de la Bruxelles, în timp ce liderii europeni s-au reunit pentru o întrunire de cotitură în istoria Europei, având pe masa deciziilor înarmarea Europei pentru a fi capabilă să se apere de amenințări, cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen confirmând că Europa și Ucraina se află într-un moment critic.

“În toată această perioadă, și săptămâna trecută, ați fost alături de noi”, a declarat președintele Zelensky, referindu-se la disputa intensă pe care a trăit-o vinerea trecută la Casa Albă, înainte ca administrația Trump să suspende ajutorul militar american și să întrerupă schimbul de informații cu Ucraina

El a adăugat că “acestea nu sunt doar cuvinte, le simțim, știm că nu suntem singuri”.

“Este foarte important că ați trimis un semnal puternic poporului ucrainean”, a spus Zelenski, însoțit de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de von der Leyen, la intrarea la summit.

Spre deosebire de celelalte participări ale sale la summiturile Consiliului European, președintele ucrainean nu s-a mai adresat presei la finalul discuțiilor, într-un semnal al agendei delicate pe care liderii europeni o au la masa reuniunii.

Într-o serie de mesaje publicate pe X, Zelenski a subliniat însă că toată lumea trebuie să se asigure că Rusia, pe care a definit “singura sursă a acestui război”, acceptă necesitatea de a-i pune capăt.

“Acest lucru poate fi dovedit prin două forme de tăcere: niciun atac asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri civile – un armistițiu pentru rachete, bombe, drone cu rază lungă de acțiune; nicio operațiune militară în Marea Neagră”, a spus el.

“Sunt recunoscător pentru tot sprijinul, iar ucrainenii apreciază cu adevărat faptul că, într-o perioadă de emoții atât de mari în politica globală, integritatea europeană este păstrată și Europa încearcă cu adevărat să facă ceea ce trebuie”, a adăugat el, confirmând că administrațiile ucrainene și americane și-au reluat activitatea și sperând că “săptămâna viitoare vom avea o întâlnire semnificativă”.

Everyone must ensure that Russia, the sole source of this war, accepts the need to end it. This can be proved by two forms of silence: no attacks on energy and other civilian infrastructure – a truce for missiles, bombs, long-range drones; no military operations in the Black Sea. pic.twitter.com/0OoIL3UOGd

