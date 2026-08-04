Ilie Bolojan: Guvernul va adopta un mecanism de rezervă pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului de energie nu este suficientă

Guvernul a analizat marți, în trei ședințe de lucru, situația din energie și aprovizionarea cu combustibil, în contextul efectelor secetei hidrologice asupra sistemului energetic național, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

„Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării. Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național”, a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut, ceea ce reprezintă un semnal bun, însă situația rămâne dificilă, iar autoritățile continuă toate măsurile pentru menținerea grupului în funcțiune cât mai mult timp.

„Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii. În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, a adăugat premierul.

Premierul a precizat că, în cadrul ultimei ședințe, a discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem.

Potrivit premierului, au fost analizate soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

„Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid. Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic”, a subliniat Bolojan.

În finalul mesajului său, premierul a anunțat că, în zilele următoare, Guvernul va adopta o hotărâre prin care va fi pus în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

„Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a conchis premierul.