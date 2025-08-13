ROMÂNIA
Ilie Bolojan: Guvernul va optimiza bugetul României prin reducerea cheltuielilor de funcționare, eficientizarea colectării și prioritizarea investițiilor
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora, informează un comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor.
„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul a solicitat ca până la 22 august 2025 instituțiile să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță. Până la sfârșitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.
„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan.
De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. Totodată, a solicitat instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.
La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.
Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților”
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a stabilit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „câteva priorități și acțiuni comune la nivel european” pentru a „utiliza fiecare euro disponibil în beneficiul pacienților din România” și pentru a „crește calitatea serviciilor medicale oferite de români”.
„Am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, un coleg pe care l-am susținut activ în momentul desemnării ca ministru în cadrul Partidului Social Democrat și care demonstrează că se poate face performanță”, a subliniat Negrescu.
Printre temele abordate cu ministrul Sănătății se numără salvarea fondurilor europene destinate spitalelor și protejarea investițiilor din PNRR.
„În calitate de raportor al Parlamentului European privind implementarea PNRR-urilor, urmăresc îndeaproape aceste proiecte la nivel european, am facilitat simplificarea procedurilor și am permis fazarea proiectelor către alte programe europene”, a evidențiat eurodeputatul, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European.
Un alt subiect discutat a fost „menținerea programului european pentru sănătate EU4Health și creșterea alocărilor bugetare pentru sănătate în următorul MFF, pentru a răspunde crizei de personal medical și nevoilor tot mai mari de modernizare”.
Cea de-a treia temă dezbătută a fost „protejarea finanțării europene pentru noile secții ale Spitalului Județean din Alba, un proiect al PSD Alba, inițiat împreună cu consilierul județean Corneliu Mureșan.” ”Am reușit din nou să salvăm acest proiect, în ciuda întârzierilor în implementare acumulate la nivel local. Este deja a doua oară când reușim să facem acest lucru. Proiectul urmează să fie finanțat în continuare din fonduri europene și ca urmare a modificărilor de regulament realizate la nivel european. Fac apel către autoritățile județene din Alba la un dialog constructiv și la o bună colaborare instituțională pentru a duce această investiție importantă la bun sfârșit. Nu e loc aici de atacuri politice. Interesul cetățeanului e mai important”, a completat Victor Negrescu.
Discuția dintre Victor Negrescu și Alexandru Rogobete a avut loc în contextul consultărilor referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, desfășurate de europarlamentar.
În urmă cu câteva zile, vicepreședintele Parlamentului European s-a întâlnit și cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România.
Premieră în aviația mondială. BIAS anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu ICI București
Bucharest International Air Show (BIAS) anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, pe platforma instituțională ICI D|SERVICES.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, proiectul marchează o premieră în aviația mondială.
BIAS devine astfel primul show aerian din lume care lansează propria colecție de NFT-uri și oferă astfel o oportunitate unică pentru pasionații de aviație și tehnologie de a deține un suvenir digital autentic din cadrul unui eveniment de renume mondial.
Colecția va fi disponibilă la vânzare în perioada următoare.
NFT-urile (Non-Fungible Tokens) reprezintă o formă revoluționară de a deține și tranzacționa obiecte digitale unice, iar colecția BIAS va include ilustrații digitale cu aeronavele și demonstrațiile de acrobație aeriană ce au consacrat acest eveniment. Fiecare NFT va fi un token unic, oferind posesorilor nu doar un suvenir digital, ci și acces la o parte din istoria și tradiția celui mai mare show aerian din România.
Colecția de NFTs, intitulată „Cloud Chasers”, va fi prezentată și lansată oficial în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc în data de 18 august 2025, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.
Această colecție reprezintă aniversarea a 15 ani de excelență aviatică și, de asemenea, primii pași pe care BIAS dorește să îi facă în noile tehnologii emergente, precum blockchain și Web3.
Colecția va fi lansată într-un număr limitat de 50 de unități unice, dintre care 15 unități vor fi etichetate cu „Stratosphere VIP”. Toate NFT-urile vor avea atribute inedite și utilitate unică și invită colecționarii de artă digitală într-o nouă aventură aviatică.
Colecția limitată de NFTs este realizată în parteneriat cu ICI București, lider în domeniul cercetării și dezvoltării de soluții IT inovative în România, și marchează astfel o colaborare între tradiția aviației și tehnologia de ultimă oră.
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
Anularea alegerilor prezidențiale din iarna anului 2024 este menționat în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România, un document pe care instituția americană îl publică anual și care în care face o analiză a stării drepturilor omului în toate țările care sunt beneficiare de asistență și pentru statele membre ale ONU.
„Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, motivând decizia prin faptul că <<multiple nereguli și încălcări ale legii electorale… au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale>>, ridicând suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării alegerilor. Această decizie a fost criticată de unii ca fiind o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică. Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate în mod nejustificat de o operațiune de informare rusă pe rețelele de socializare, dar observatori independenți au sugerat că campania de pe rețelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organizată de un partid politic românesc. Țara a programat un nou tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale în luna mai 2025”, este menționat de Departamentul de Stat la SUA în document.
Raportul mai constată că, printre problemele semnificative în materie de drepturi ale omului s-au numărat relatări credibile privind restricții ale libertății de exprimare, precum și infracțiuni, acte de violență sau amenințări cu violență motivate de antisemitism.
„Guvernul a luat măsuri credibile pentru identificarea și pedepsirea funcționarilor care au comis abuzuri împotriva drepturilor omului, dar, în unele cazuri, acțiunile guvernului au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentant o problemă”, critică Departamentul de Stat.
La mijlocul lunii februarie, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, vicepreședintele american J.D. Vance a invocat anularea alegerilor din România pentru a lansat un apel la consolidarea democrației europene, considerând că nu este puternică dacă poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate online.
În iulie, NATO, Uniunea Europeană și Marea Britanie au menționat explicit că România a fost ținta unor campanii hibride desfășurate de Rusia ce urmăresc să destabilizeze Aliații și să sprijine războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
România a condamnat atunci, alături de Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană activitățile cibernetice ostile desfășurate de entități subordonate Serviciului Militar de Informații al Federației Ruse (GRU) și îndreptate împotriva mai multor state membre NATO și ale Uniunii Europene.
Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților”
Ilie Bolojan: Guvernul va optimiza bugetul României prin reducerea cheltuielilor de funcționare, eficientizarea colectării și prioritizarea investițiilor
Estonia expulzează un diplomat rus pentru „subminarea ordinii constituționale și încălcarea sancțiunilor”
Apelul lansat de Zelenski înainte de întâlnirea Trump-Putin: Trebuie să rămânem uniți pentru a contracara înșelăciunea Rusiei. Moscova nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului
Ambasadorul Israelului la Bruxelles: Suntem un „vecin de vis” pentru UE, dar presiunea asupra țării din cauza Fâșiei Gaza va înlătura Uniunea din orice rol în regiune
Șeful diplomației ungare îl critică pe Zelenski: „Ungaria pledează pentru încetarea focului de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel”
Casa Albă temperează așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin: „Este un exercițiu de ascultare”. Președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”
Relația economică UE–SUA ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe taxare reciprocă, subliniază Gheorghe Falcă
Zelenski merge la Berlin pentru discuții cu cancelarul german înaintea unei videoconferințe cu Trump și liderii europeni
Miniștrii de externe din 19 state ale UE condamnă noile reguli impuse de Israel ONG-urilor umanitare din Gaza
