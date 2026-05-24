Ilie Bolojan îi mulțumește lui Cristian Mungiu pentru „imaginea pe care o duce mai departe despre România”

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat duminică pe regizorul Cristian Mungiu, după ce filmul „Fjord” a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes. Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale. Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or – la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007, informează Niciun cineast nu a câștigat de trei ori acest premiu.

Filmul „Fjord” abordează tema complexă a moralității expunând povestea unui un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) care se stabilește în Norvegia cu cei cinci copii ai săi.

Cuplul româno-norvegian se împrietenește cu vecinii lor, familia Halberg, în ciuda diferențelor culturale. Când adolescenta Elia Gheorghiu apare la școală cu câteva vânătăi pe corp, comunitatea se întreabă dacă educația tradițională pe care copiii familiei Gheorghiu o primesc de la părinții lor ar putea avea vreo legătură cu acest lucru, familia româno-norvegiană ajungând să aibă probleme cu autoritățile norvegiene pentru protecția copilului.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună.