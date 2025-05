Ilie Bolojan îl felicită pe Papa Leon al XIV-lea cu ocazia alegerii la Scaunul Sfântului Petru, urându-i o “domnie care să aducă speranță și alinare”

Președintele interimar Ilie Bolojan l-a felicitat joi seară pe Papa Leon al XIV-lea cu ocazia alegerii sale la Scaunul Sfântului Petru.

“Cele mai calde felicitări Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea cu ocazia alegerii la Scaunul Sfântului Petru. Fie ca domnia sa să fie lungă și să-i călăuzească pe credincioșii din întreaga lume cu înțelepciune și inspirație, aducând speranță și alinare celor mulți afectați de războaie și nedreptate“, a scris Bolojan, pe X.

Warmest congratulations to His Holiness Pope Leo XIV upon the election to the Chair of Saint Peter. May he have a long reign and guide the faithful all over the world with wisdom and inspiration, bringing hope and comfort to the many affected by wars and injustice. @Pontifex

Cardinalul american Robert Francis Prevost va conduce Biserica Catolică în calitate de Papa Leon al XIV-lea, a anunțat joi seară Vaticanul, Leon al XIV-lea devenind primul papă din Statele Unite din istorie. Alegerea noului suveran pontif are loc în aceeași zi în care Statele Unite și Europa comemorează 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, rămasă în istorie drept Ziua Victoriei.

La Vatican la ora locală 18:08 (19:08, ora României) a ieșit fumul alb, semnal tradițional că a fost ales un nou Papă, Conclavul cardinalilor reuniți în Capela Sixtină a Bazilicii Sfântul Petru reușind să-l aleagă pe succesorul Papei Francisc.

“Vă anunț o mare bucurie, avem un Papă: Cel mai Eminent și mai Reverend Lord, Domnul Robert Francisc, Cardinal al Sfintei Biserici Romane Prevost care a luat numele Leon al XIV-lea”, a anunțat cardinalul protodiacon Dominique Mamberti.

