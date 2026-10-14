Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadorii statelor UE: Sunt încrezător că direcția europeană a României va fi menținută

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București, cărora le-a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul constant acordat Guvernului României, informează Palatul Victoria într-un comunicat.

În cadrul întâlnirii, premierul a felicitat Președinția irlandeză a Consiliului UE pentru mandatul exercitat până în prezent și i-a urat succes în continuare, în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre.

„Apartenența României la Uniunea Europeană este una dintre cele mai importante realizări din ultimii 35 de ani. Faptul că suntem în familia europeană este un câștig major pentru România și sunt încrezător că această direcție va fi menținută”, a subliniat premierul la începutul intervenției sale.

Premierul Bolojan a prezentat succint măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare și corectarea deficiențelor structurale, cu obiectivul de a consolida economia României și de a crește încrederea mediului de afaceri. Totodată, a subliniat importanța continuării acestor măsuri, în contextul internațional complicat, precum și necesitatea asigurării securității energetice și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație.

Un alt subiect abordat a fost situația de securitate de la Marea Neagră, aflată în continuă degradare. Premierul a evidențiat deschiderea României pentru o cooperare strânsă cu Bulgaria și Turcia în vederea asigurării securității navigației în regiune, inclusiv în contextul ultimelor atacuri asupra navelor comerciale în zonele economice exclusive ale Bulgariei și României.

De asemenea, au fost abordate aspecte privind acțiunile hibride și campaniile de dezinformare.

În final, premierul Bolojan a mulțumit partenerilor aliați pentru prezența militară în România, care contribuie la consolidarea securității flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre.