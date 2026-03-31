Ilie Bolojan, interviu pentru publicația franceză Le Figaro: “Un divorț politic între America și UE ar fi o catastrofă pentru toți occidentalii”

Prim-ministrul Ilie Bolojan avertizează, într-un interviu acordat publicației Le Figaro, că o eventuală ruptură între Statele Unite și Uniunea Europeană ar avea consecințe grave pentru întregul Occident, subliniind importanța menținerii relației transatlantice într-un context geopolitic tensionat.

„Un divorț politic între UE și America ar fi o catastrofă pentru ansamblul Occidentului”, afirmă Ilie Bolojan, insistând asupra rolului esențial al cooperării dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Șeful Executivului de la București atrage atenția că securitatea Europei, în special a flancului estic, depinde în continuare de angajamentul american în cadrul NATO, chiar dacă Washingtonul își ajustează prioritățile strategice. „Statele Unite au fost și sunt în continuare un pilon major de securitate pentru Europa, mai ales pentru Europa de Est”, spune Bolojan, adăugând că „prezența americană în NATO rămâne crucială”.

În același timp, premierul român subliniază că relația este una de interdependență și că și SUA au nevoie de parteneriatul european. „Îmi este greu să îmi imaginez lumea occidentală fără binomul SUA–Europa, chiar dacă există uneori diferențe de abordare”, explică acesta.

Ilie Bolojan evidențiază și faptul că aderarea României la Alianța Nord-Atlantică a fost o decizie strategică fundamentală, care a contribuit la stabilitatea și dezvoltarea țării. „Aderarea la NATO a fost un element foarte important”, afirmă el, amintind că „nimeni nu ne-a obligat” să facem acest pas.

Declarațiile vin în contextul unor dezbateri tot mai intense privind viitorul relației transatlantice și al securității europene, pe fondul războiului din Ucraina și al incertitudinilor legate de angajamentul pe termen lung al Statelor Unite în Europa.

Premierul român pledează pentru consolidarea Uniunii Europene, considerând că doar o Europă unită poate rămâne competitivă la nivel global. „Uniunea Europeană poate rămâne competitivă în anii următori doar dacă rămânem uniți și ne consolidăm”, afirmă Bolojan, susținând totodată o integrare economică mai profundă și un proces decizional mai rapid la nivel european.