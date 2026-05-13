Ilie Bolojan, întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO

Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Mattias Guyomar, aflat în vizită la București. La întâlnire a participat și judecătorul României la CEDO, Sebastian Rădulețu.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile au vizat rolul esențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în consolidarea statului de drept și a democrației.

În acest context, a fost subliniată importanța dialogului judiciar la nivel european și a mecanismelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care contribuie la întărirea cooperării dintre Curtea de la Strasbourg și autoritățile naționale, în spiritul principiului subsidiarității. De asemenea, a fost abordată situația cauzelor împotriva României, aflate în scădere semnificativă.

„Vă mulțumesc pentru vizita în România și pentru sprijinul constant oferit de Curte de-a lungul anilor țării noastre. Instituția dumneavoastră se bucură de o reputație apreciată și de încredere în România”, a declarat Bolojan.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul a confirmat angajamentul Guvernului României de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile CEDO.

În acest context, Ilie Bolojan a evidențiat progresele realizate de România în ceea ce privește implementarea hotărârilor CEDO, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional, proces care a contribuit la reducerea numărului de cereri adresate Curții de către cetățenii români. O mare parte dintre aceste cauze au avut în vedere condițiile de detenție din sistemul penitenciar  și retrocedările proprietăților din România.

La rândul său, Mattias Guyomar a apreciat evoluțiile înregistrate de România în gestionarea litigiilor aflate pe rolul Curții, subliniind că, în ultimii ani, s-a constatat o diminuare semnificativă a cauzelor, cu o reducere de aproximativ 35% a numărului acestora. Aceste rezultate au fost posibile inclusiv datorită cooperării și respectiv eforturilor autorităților naționale. Totodată, acesta a amintit faptul că România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO.

De asemenea, președintele CEDO a exprimat aprecierea față de sprijinul constant acordat de România sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului și independenței justiției, salutând dialogul instituțional și deschiderea autorităților române în promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale. Acesta a evidențiat rolul Curții Europene a Drepturilor Omului ca reper esențial în protejarea drepturilor fundamentale și consolidarea democrației europene, subliniind importanța cooperării dintre instituțiile europene și autoritățile naționale.

Comisia Europeană mobilizează actorii relevanți pentru aderarea la Alianța Europeană pentru Locuințe, menită să combată o criză care afectează milioane de cetățeni
ICI București a participat la evenimentul de lansare a Czech AI Factory
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

