Ilie Bolojan, întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Mattias Guyomar, aflat în vizită la București. La întâlnire a participat și judecătorul României la CEDO, Sebastian Rădulețu.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile au vizat rolul esențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în consolidarea statului de drept și a democrației.

În acest context, a fost subliniată importanța dialogului judiciar la nivel european și a mecanismelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care contribuie la întărirea cooperării dintre Curtea de la Strasbourg și autoritățile naționale, în spiritul principiului subsidiarității. De asemenea, a fost abordată situația cauzelor împotriva României, aflate în scădere semnificativă.

„Vă mulțumesc pentru vizita în România și pentru sprijinul constant oferit de Curte de-a lungul anilor țării noastre. Instituția dumneavoastră se bucură de o reputație apreciată și de încredere în România”, a declarat Bolojan.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul a confirmat angajamentul Guvernului României de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile CEDO.

În acest context, Ilie Bolojan a evidențiat progresele realizate de România în ceea ce privește implementarea hotărârilor CEDO, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional, proces care a contribuit la reducerea numărului de cereri adresate Curții de către cetățenii români. O mare parte dintre aceste cauze au avut în vedere condițiile de detenție din sistemul penitenciar și retrocedările proprietăților din România.

La rândul său, Mattias Guyomar a apreciat evoluțiile înregistrate de România în gestionarea litigiilor aflate pe rolul Curții, subliniind că, în ultimii ani, s-a constatat o diminuare semnificativă a cauzelor, cu o reducere de aproximativ 35% a numărului acestora. Aceste rezultate au fost posibile inclusiv datorită cooperării și respectiv eforturilor autorităților naționale. Totodată, acesta a amintit faptul că România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO.

De asemenea, președintele CEDO a exprimat aprecierea față de sprijinul constant acordat de România sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului și independenței justiției, salutând dialogul instituțional și deschiderea autorităților române în promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale. Acesta a evidențiat rolul Curții Europene a Drepturilor Omului ca reper esențial în protejarea drepturilor fundamentale și consolidarea democrației europene, subliniind importanța cooperării dintre instituțiile europene și autoritățile naționale.