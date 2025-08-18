POLITICĂ
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
Premierul Ilie Bolojan a avut luni o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice, reuniune în cadrul căreia șeful Guvernului a promis că “investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată”.
În cadrul discuțiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum și la proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
”Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Palatului Victoria.
De asemenea, premierul a adăugat că celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.
Un alt subiect important al discuției de astăzi, de la Palatul Victoria, s-a referit la reforma administrației publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Reprezentanții Guvernului și primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar și despre descentralizarea resursei umane. Reforma impozitului asupra proprietății, preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajați din administrația publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii de lucru de astăzi.
La consultările de astăzi de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Tánczos Barna și Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marin Țole.
De asemenea, la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România a participat președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5%
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația “a explodat” la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu doi ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.
“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie. Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie”, a scris Ciolacu pe Facebook.
El a adăugat că încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august.
“De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat, asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții, dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei. Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, a conchis acesta.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, “probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară, informează Agerpres.
Inflația va forma o “cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, marți, în cadrul unei conferințe de presă.
Conform acestor date, liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie 2025 va avea un impact de 2 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației IPC. Majorarea cotelor de TVA va avea un impact de 1,6 puncte procentuale, iar majorarea accizelor de 0,4 puncte procentuale.
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin autostrăzile A7 și A8, rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României, a transmis luni vicepreședintele Senatului, senatorul liberal Lucian Rusu.
„Moldova are nevoie de autostrăzi, nu de blocaje! Declarațiile alarmiste ale unor colegi aflați la guvernare și care conduc Ministerul Transporturilor nu ajută pe nimeni. Ele nu fac decât să inducă un sentiment de nesiguranță și de impredictibilitate în rândul constructorilor de autostrăzi din România. A7 și A8 sunt proiecte vitale pentru conectarea Moldovei la Europa, nu pioni în meciuri politice”, a scris Lucian Rusu, pe Facebook.
Lucian Rusu a declarat că realizarea legăturii Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin A7 și A8, rămâne o prioritate strategică atât pentru Guvernul României, cât și pentru el, în calitate de parlamentar al acestei regiuni.
„Premierul Ilie Bolojan a confirmat că investițiile în autostrăzi și modernizarea căilor ferate rămân în topul priorităților guvernului, cu o abordare responsabilă: proiecte prioritizate, finanțare asigurată și șantiere active”, a adăugat vicepreședintele Senatului.
El a reamintit că actualul guvern a reușit să renegocieze întregul program PNRR și să păstreze finanțarea pentru A7, transferând proiectul de la categoria împrumuturi la granturi, adică pe componenta de fonduri nerambursabile.
„Mai precis, este vorba despre 2,15 miliarde de euro, fonduri nerambursabile noi, obținute pentru cinci loturi din A7: trei între Focșani – Bacău și două între Bacău – Pașcani. Aceste fonduri europene nerambursabile din PNRR pentru A7 reprezintă o garanție atât pentru constructori, cât și pentru cetățeni, că lucrările vor continua și vor fi finalizate, pierderea lor însemnând o lovitură directă pentru regiunea Moldovei și pentru Iași”, a detaliat Lucian Rusu.
De asemenea, Lucian Rusu a precizat că același guvern a anunțat continuarea construcției A8 și intenția de a propune finanțarea acesteia prin noul mecanism european de finanțare pentru securitate, SAFE.
„Astăzi, întreaga regiune nu are nevoie de dispute sterile, ci de termene respectate și rezultate concrete. A7 și A8 trebuie realizate etapă cu etapă, kilometru cu kilometru, până la finalizare”, a conchis vicepreședintele Senatului.
Idealizarea comunismului de către români, efectul dezamăgirii față de clasa politică și al corupției, consideră Nicușor Dan: Nostalgia devine o reacție firească, dar România nu poate construi un viitor solid privind înapoi cu iluzii
Președintele Nicușor Dan s-a declarat “îngrijorat profund” de rezultatele studiului prezentat marți de INSCOP și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc – IICCMER, care relevă că două treimi dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu un lider bun.
“În opinia mea, principalul motiv pentru care tot mai mulți români idealizează comunismul este dezamăgirea profundă față de clasa politică din ultimele trei decenii. Corupția, lipsa de transparență, promisiunile nerespectate și sentimentul de nedreptate au slăbit încrederea oamenilor în prezent și în viitor. Când speranțele sunt înșelate ani la rând, nostalgia devine o reacție firească, chiar dacă se bazează pe o imagine distorsionată a trecutului”, a scris șeful statului, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit președintelui, “această imagine falsă despre perioada comunistă este întreținută și de campanii de dezinformare, care încearcă să submineze valorile democratice și să ofere un trecut împachetat frumos, în timp ce ascund adevărul despre represiune, frică, foamete și lipsa de libertate”.
“Faptul că două treimi dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu un lider bun arată cât de fragilă este memoria noastră colectivă și cât de ușor pot fi manipulate percepțiile atunci când statul nu investește suficient în educație istorică, civică și în comunicarea onestă cu cetățenii. Pentru a păstra democrația vie și relevantă, trebuie să combatem ferm dezinformarea, să redăm oamenilor încrederea prin politici publice corecte și să construim o societate în care dreptatea, echitatea și dezvoltarea reală să fie resimțite de toți cetățenii. România nu poate construi un viitor solid privind înapoi cu iluzii. Avem datoria de a învăța din trecut, nu de a-l reînvia”, a punctat președintele Nicușor Dan.
Citiți și Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă. Această constatare o arată cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate marți. Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.
Percepțiile favorabile nu se limitează la o evaluare generală: 48% dintre români cred că nivelul de trai era mai bun înainte de 1989, iar aproape 59% apreciază că instituțiile statului erau mai eficiente în comunism decât în prezent, 65% consideră că în perioada dinainte de 1989 era mai multă corupție în România, . De asemenea, 77% sunt de părere că România era o țară mai bogată înainte de 1989, iar 68% spun că se producea mai mult.
Studiul, intitulat „Percepția populației cu privire la regimul comunist. Reperele nostalgiei”, reflectă atât o memorie colectivă influențată de experiențe personale sau transmise în familie, cât și o disociere între libertățile politice – unde comunismul este în mod majoritar condamnat – și dimensiunile socio-economice, unde trecutul apare într-o lumină adesea idealizată.
Lansarea sondajului a avut loc marți la sala Transilvania din cadrul Palatului Victoria Sondajul de opinie, realizat în perioada 25 iunie – 3 iulie 2025, oferă o radiografie la zi a felului în care românii se raportează la perioada comunistă, aducând în prim-plan elementele de memorie colectivă care alimentează nostalgia față de fostul regim.
Datele au fost culese în perioada 25 iunie – 3 iulie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.
