Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate

“Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate, a transmis premierul Ilie Bolojan, joi, într-un mesaj.

“Sunt zece ani, astăzi, de la tragedia din clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte. ‘Colectiv’ nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că tragedia este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor.

“Este o dovadă că fiecare instituție trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situații de urgență. Capacitatea de reacție a instituțiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri”, a mai afirmat Bolojan.

Premierul a punctat că modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente.

“Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate. Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă”, a evidențiat Bolojan.

Totodată, acesta susține că atitudinea politică responsabilă, de asemenea, este foarte importantă.

“Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave. Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, a mai adăugat Bolojan.