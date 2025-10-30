POLITICĂ
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate
“Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate, a transmis premierul Ilie Bolojan, joi, într-un mesaj.
“Sunt zece ani, astăzi, de la tragedia din clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte. ‘Colectiv’ nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate”, a afirmat Ilie Bolojan.
El a adăugat că tragedia este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor.
“Este o dovadă că fiecare instituție trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situații de urgență. Capacitatea de reacție a instituțiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri”, a mai afirmat Bolojan.
Premierul a punctat că modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente.
“Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate. Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă”, a evidențiat Bolojan.
Totodată, acesta susține că atitudinea politică responsabilă, de asemenea, este foarte importantă.
“Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave. Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, a mai adăugat Bolojan.
POLITICĂ
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, cu ministrul efacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre stadiul excelent al relațiilor bilaterale și modalitățile concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației.
Prim-ministrul s-a referit la schimburile comerciale dintre cele două state, menționând intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre rolul semnificativ al comunității evreiești din România și al celei românești din Israel în consolidarea relațiilor dintre cele două state.
Ilie Bolojan a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, intoleranța și discursul instigator la ură, amintind măsurile adoptate în acest sens la nivel național.
Conform sursei citate, situația de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului și eliberării ostaticilor.
POLITICĂ
Nicușor Dan, despre actele de sabotaj orchestrate de Rusia și dejucate de SRI: Fapte similare vor fi parte din raportul privind influența rusă și anularea alegerilor
Corespondență din Bruxelles
Fapte asemănătoare operațiunii de sabotaj dejucate de Serviciul Român de Informații vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European de la Bruxelles.
“Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public e o întrebare”, a spus șeful statului, întrebat despre diferența de comunicare dintre România și alte state membre ale UE care au trecut prin experiențe similare.
El a amintit că va prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din România.
“Am promis că, la un moment dat, o să vorbim în ansamblu de influența rusă în România și de alegerile anulate din noiembrie (n.r. – 2024). Deci, în momentul în care o să venim cu raportul acela, acest fapt, ca și altele similare, vor fi parte din raport“, a arătat el.
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că a dejucat, în cooperare cu partenerii naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României.
„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un anumit traseu pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat pentru presă Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia, potrivit Reuters.
„Unul dintre ei, un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost arestați de serviciile speciale române la București”, a adăugat el.
Într-un comunicat separat, Serviciul Român de Informații a transmis că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
POLITICĂ
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
Președintele Nicușor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilității de către toți cei implicați după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din București.
”Explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
El a cerut ”asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private”.
”Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete”, a punctat președintele.
Potrivit acestuia, ”datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”.
”Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a mai scris președintele pe pagina sa de socializare.
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate
