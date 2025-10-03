Connect with us

POLITICĂ

Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine

Published

37 minutes ago

on

© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, la împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, un bilanț al măsurilor luate de guvern pentru redresarea situației financiare a României și pentru consolidarea perspectivelor de dezvoltare.

„Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Așa cum știți, am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată”, a declarat șeful Guvernului, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a subliniat că reformele fiscale și reducerea cheltuielilor publice nu au reprezentat austeritate, ci „niște măsuri de responsabilitate”.

„Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar și a fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul”, a adăugat Bolojan.

Un alt rezultat major menționat de premier privește fondurile europene.

„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene. Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat jaloanele din PNRR și am deschis calea pentru noi cereri de plată. În plus, am negociat o sumă importantă pentru România în programul SAFE, pentru a finanța atât apărarea țării, cât și infrastructura cu utilizare mixtă civilă și militară”, a precizat el.

Privind spre următoarele luni, Ilie Bolojan a arătat că, pe lângă menținerea disciplinei fiscale, accentul trebuie pus pe dezvoltare. „Trebuie să ne ocupăm de lucruri care înseamnă într-adevăr o economie pe baze sănătoase, pentru că fără aceste condiții nu ne putem gândi la un viitor bun pentru țara noastră”, a spus premierul.

„O economie sănătoasă nu înseamnă doar bugete echilibrate, ci și predictibilitate, un cadru legislativ stabil și o colaborare strânsă cu mediul privat. Doar în felul acesta putem crea locuri de muncă mai bine plătite și putem încuraja inițiativa”, a adăugat Bolojan.

El a identificat două direcții esențiale, respectiv susținerea sectoarelor economice cu potențial de creștere și atragerea de investiții străine.

„O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Un element important, pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare, este atragerea investițiilor străine. Investitorii străini vin acolo unde există seriozitate și stabilitate. Dacă le arătăm că România este un partener de încredere, putem aduce capital, tehnologie și know-how, care să accelereze dezvoltarea țării”, a punctat prim-ministrul.

Premierul a precizat că succesul acestor obiective depinde de continuitatea reformelor și de stabilitatea guvernării, precizând că “doar în felul acesta vom putea finanța investițiile, vom crea condiții de dezvoltare și vom asigura un viitor mai bun pentru cetățenii României”.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

POLITICĂ

Nicușor Dan: Suntem “foarte pregătiți din perspectivă geografică” pentru reconstrucția Ucrainei. Mai avem de lucru la “radiografia” companiilor care pot participa

Published

2 days ago

on

October 1, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că țara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucția Ucrainei, dar că “mai sunt multe de făcut” și este necesară “o radiografie a companiilor” care pot fi incluse.

Prezent în Conferința “Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan, președintele a fost întrebat cât de pregătită este România să devină un actor important în reconstrucția Ucrainei, relatează Agerpres.

Suntem foarte pregătiți din perspectivă geografică“, a răspuns imediat președintele, în timp ce din sală s-au auzit râsete.

El a adăugat că țara noastră are niște atuuri, precum Portul Constanța, Dunărea și acela că “în toată perioada de război s-au creat niște căi logistice între România și Ucraina”, atât pe domeniul umanitar cât și militar.

Dincolo de asta, cred că mai avem de lucru aici, intern, să avem o radiografie a companiilor care cu adevărat pot să participe (la reconstrucție – n.r.). Bineînțeles, există o miză administrativă, există o miză socială, o miză de securitate post-conflict, dar miza cea mai importantă este cea economică și aici mai avem de lucru“, a spus Nicușor Dan.

Citiți și Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”

La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.  După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție. Subiectul a fost abordat și cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când România a fost reprezentată la Kiev de ministrul apărării naționale și de șeful Cancelariei premierului.

Continue Reading

POLITICĂ

Nicușor Dan le va prezenta liderilor UE, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024

Published

2 days ago

on

October 1, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți că va prezenta liderilor europeni cu care se va reuni miercuri, la Copenhaga, într-un Consiliu European informal, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.

„Nu aveam în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Și dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri pentru care, pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia, și în acest proces de dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia”, a declarat marți președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Timișoara, la finalul conferinței „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

El s-a referit la dezvăluirile făcute prin raportul Parchetul General din dosarul de tentativă de lovitură de stat despre atacurile hibride ale Rusiei în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024. Șeful statului a spus că va prezenta raportul acestui caz partenerilor din UE miercuri, la Consiliul informal de la Copenhaga.

Acesta este un fapt pe care Parchetul General l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat și cu care o să mă duc și mâine la Copenhaga ca să informez partenerii noștri”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mai adăugat că mai are nevoie de câteva luni pentru a ieși public și a dezvălui imaginea completă a interferențelor Rusiei în alegerile din România.

Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.

În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.

În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.

Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.

Continue Reading

POLITICĂ

Nicușor Dan anunță că Președinția își reduce bugetul cu 17%: Pentru mulți români vremurile sunt grele. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț

Published

3 days ago

on

September 30, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a transmis Guvernului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, reprezentând 17% din creditele bugetare.

“În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a explicat că este un gest normal acela ca Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.

“Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai scris președintele pe pagina de socializare.

 

Continue Reading

