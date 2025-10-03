Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, la împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, un bilanț al măsurilor luate de guvern pentru redresarea situației financiare a României și pentru consolidarea perspectivelor de dezvoltare.

„Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Așa cum știți, am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată”, a declarat șeful Guvernului, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a subliniat că reformele fiscale și reducerea cheltuielilor publice nu au reprezentat austeritate, ci „niște măsuri de responsabilitate”.

„Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar și a fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul”, a adăugat Bolojan.

Un alt rezultat major menționat de premier privește fondurile europene.

„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene. Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat jaloanele din PNRR și am deschis calea pentru noi cereri de plată. În plus, am negociat o sumă importantă pentru România în programul SAFE, pentru a finanța atât apărarea țării, cât și infrastructura cu utilizare mixtă civilă și militară”, a precizat el.

Privind spre următoarele luni, Ilie Bolojan a arătat că, pe lângă menținerea disciplinei fiscale, accentul trebuie pus pe dezvoltare. „Trebuie să ne ocupăm de lucruri care înseamnă într-adevăr o economie pe baze sănătoase, pentru că fără aceste condiții nu ne putem gândi la un viitor bun pentru țara noastră”, a spus premierul.

„O economie sănătoasă nu înseamnă doar bugete echilibrate, ci și predictibilitate, un cadru legislativ stabil și o colaborare strânsă cu mediul privat. Doar în felul acesta putem crea locuri de muncă mai bine plătite și putem încuraja inițiativa”, a adăugat Bolojan.

El a identificat două direcții esențiale, respectiv susținerea sectoarelor economice cu potențial de creștere și atragerea de investiții străine.

„O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Un element important, pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare, este atragerea investițiilor străine. Investitorii străini vin acolo unde există seriozitate și stabilitate. Dacă le arătăm că România este un partener de încredere, putem aduce capital, tehnologie și know-how, care să accelereze dezvoltarea țării”, a punctat prim-ministrul.

Premierul a precizat că succesul acestor obiective depinde de continuitatea reformelor și de stabilitatea guvernării, precizând că “doar în felul acesta vom putea finanța investițiile, vom crea condiții de dezvoltare și vom asigura un viitor mai bun pentru cetățenii României”.