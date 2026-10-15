Ilie Bolojan, la summitul PPE: România susține un buget al UE care să echilibreze apărarea, coeziunea, agricultura și competitivitatea

Corespondență din Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, înaintea reuniunii Consiliului European, că viitorul buget al Uniunii Europene trebuie să asigure un echilibru între finanțarea apărării flancului estic, continuarea politicilor de coeziune și sprijinirea agriculturii, pe de o parte, și investițiile în competitivitate și cercetare, pe de altă parte.

Șeful Guvernului participă la reuniunea Partidului Popular European (PPE) de la Bruxelles, organizată în pregătirea summitului european.

Bolojan a subliniat că este important ca mecanismele viitorului cadru financiar multianual să fie aprobate în cursul acestui an, în perspectiva tensiunilor economice anticipate pentru anul viitor.

Premierul a pledat pentru un buget care să susțină atât dezvoltarea Uniunii Europene și securitatea flancului estic, cât și politicile tradiționale de coeziune și sprijinirea agriculturii, fără a neglija competitivitatea și cercetarea, astfel încât Europa să devină mai prosperă pentru cetățenii săi.

„Important este să se găsească o formulă prin care mecanismele să fie aprobate în cursul acestui an având în vedere tensiunile care se profilează în anul viitor și, de asemenea, să se găsească un echilibru între nevoia de a asigura cheltuielile care țin de dezvoltarea Uniunii Europene, de apărarea flancului estic, de continuarea politicilor tradiționale pentru coeziune și pentru sprijinirea de cultură, dar și nevoia de a susține competitivitatea, cercetarea în așa fel încât să putem să dezvoltăm Uniunii Europene mai prosperă pentru cetățenii noștri”, a subliniat Bolojan.

Premierul a arătat că viitorul buget va face obiectul unei negocieri între toate statele membre.

„Va fi o negociere la care trebuie să participe toate statele membre și să se ajungă la un bun consens”, a declarat Ilie Bolojan, exprimându-și speranța că o soluție privind viitorul cadru financiar multianual va fi găsită în următoarele luni.

Liderii celor 27 de state membre ale UE, inclusiv președintele Nicușor Dan, se întrunesc joi și vineri pentru Consiliul European de toamnă, un summit cu mai multe mize, îndeosebi negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Tratativele se desfășoară după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis un document revizuit de negociere (Negotiating Box) pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028–2034. Propunerea președinției irlandeze reflectă un buget de 1.620 de miliarde de euro la prețurile din 2025, în creștere cu 30% față de actualul Cadru Financiar Multianual, dar cu 8% mai mic, respectiv 141 de miliarde de euro, decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

În replică, țările „frugale”, în frunte cu Germania, și-au manifestat nemulțumirea față de propunerea președinției irlandeze privind bugetul multianual al UE. De asemenea, cele patru grupuri proeuropene din Parlamentul European – PPE, S&D, Renew Europe și Verzii -, care formează împreună majoritatea legislativului european, au respins propunerea pentru viitorul buget al Uniunii Europene înaintată de Președinția irlandeză a Consiliului UE

În pregătirea reprezentării României la acest summit, președintele Nicușor Dan a avut zilele trecute o ședință cu membri ai Guvernului. Potrivit șefului statului, România susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină finanțările pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, care să finanțeze capacitățile europene de apărare și care să sprijine recâștigarea competitivității.