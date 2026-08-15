Ilie Bolojan: Marina noastră este o promisiune că România își va apăra granițele, oamenii și investițiile din Marea Neagră

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la festivitățile prilejuite de Ziua Marinei Române, că securitatea la granița de est nu mai poate fi considerată o certitudine, iar navigația în Marea Neagră reprezintă o miză de zi cu zi. El a subliniat că dotările Forțelor Navale, precum și curajul și profesionalismul militarilor români sunt mai importante ca oricând.

„Sunt aici în semn de respect față de Marina Română, într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine. Dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând”, a afirmat Ilie Bolojan în discursul său.

Premierul a spus că Marina Română reprezintă nu doar o instituție care formează oameni și caractere, ci și o garanție că România își va apăra granițele și interesele în regiunea Mării Negre.

„Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar pe cele pe care le vedem pe hărți, ci și pe cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm”, a declarat premierul.

Bolojan a evidențiat și necesitatea protejării oamenilor și investițiilor din Marea Neagră, precum și a libertății de navigație.

„O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii”, a adăugat el.

Premierul le-a mulțumit militarilor care asigură supravegherea și securitatea pe mare, dar și familiilor acestora, constructorilor de nave și lucrătorilor portuari. Totodată, el a transmis mulțumiri partenerilor României implicați în eforturile de consolidare a securității la granița de est și în Marea Neagră.

„Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea la granița noastră de est și în Marea Neagră”, a spus Bolojan.

În final, șeful Guvernului a transmis un mesaj comunității din Constanța, pe care a descris-o drept „inima Marinei Române”, și le-a urat „La mulți ani” marinarilor și Marinei Române.

La 15 august este sărbătorită anual Ziua Marinei Române, concomitent cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.

Tradiția sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria – Praznicul Adormirii Maicii Domnului, a fost reluată după 1990.

Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar în 2009 această zi a fost declarată sărbătoare națională.