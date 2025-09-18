Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar

Europa luptă pentru competitivitatea sa și nu este o luptă ușoară, dar vom avea succes numai dacă vom avansa cu hotărâre, dacă vom promova inovarea și investițiile cu entuziasm și dacă vom da dovadă de încredere și hotărâre, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unui discurs susținut la reuniunea la nivel înalt a principalelor asociații germane din domeniul afacerilor și industriei, pe care le-a invitat să-și pună influența în slujba acestor eforturi.

„Știm cu toții de ce ne aflăm aici: pentru că lupta pentru competitivitatea Europei este una decisivă. Decisivă pentru întreprinderile noastre, pentru locurile noastre de muncă și pentru prosperitatea noastră. Dar este la fel de decisivă și pentru viitorul Europei. Nu putem proteja pacea și libertatea decât dacă ne consolidăm și puterea economică. Dacă devenim independenți – în ceea ce privește materiile prime esențiale, apărarea și energia. Dacă accelerăm – pe toate planurile. Aceasta este misiunea noastră clară și nu mai este posibilă nicio întârziere. Pentru că lumea din jurul nostru nu va sta cu mâinile în sân – ultimele luni au confirmat acest lucru din plin”, a recunoscut von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene, care și-a preluat al doilea mandat în urmă cu nouă luni, a prezentat o radiografie a situației actuale și a obiectivelor pentru viitor.

Primul dintre aceste obiective este reducerea birocrației, cu precădere pentru IMM-uri și pentru întreprinderile artizanale.

Ea a amintit de pachetele Omnibus și a deplâns faptul că niciunul dintre ele nu și-a atins încă obiectivul, făcând apel la Parlamentul European și la statele membre să accelereze lucrările de legiferare.

Cel de-al doilea punct pe care l-a evidenția von der Leyen face referire la energia la prețuri accesibile, un element indispensabil pentru competitivitate.

Președinta Comisiei Europene a explicat că prețurile ridicate la energie sunt din cauza dependenței Europei de piața globală, de importurile de energie.

„Cheia pentru accesibilitatea și securitatea energetică este energia produsă aici, în Europa, care ne face independenți de volatilitatea pieței mondiale. Aceasta înseamnă energii regenerabile și energie nucleară”, a evidențiat Ursula von der Leyen.

Al treilea aspect la care a făcut trimitere este piața internă.

„FMI a calculat cât ne costă barierele de piață pe care le mai avem. Barierele de piață împiedică libera circulație a mărfurilor, în aceeași măsură ca și o taxă vamală de 45 % pentru mărfuri și de 110 % pentru servicii. (…) Nicio întreprindere care își vinde produsele în întreaga UE nu ar trebui să fie obligată să le reeticheteze de 27 de ori”, a arătat președinta Comisiei Europene, exprimându-și speranța că legislația care ar putea „descătușa forța pieței unice” va fi adoptată în curând de Parlamentul European și de Consiliul UE.

Al patrulea punct se referă la extinderea parteneriatelor comerciale ale UE cu diverse țări, într-un context geopolitic tensionat, pentru a menține piețele deschise.

Ursula von der Leyen a făcut trimitere la acordul încheiat cu Statele Unite, punctând că „trebuie să ținem cont și de faptul că 80 % din comerțul nostru cu alte țări se desfășoară în alte țări decât SUA”.

Ea a listat o serie de acorduri încheiate în ultimele nouă luni sau pe care Uniunea Europeană dorește să le stabilească cu diverse țări și piețe: acordul cu Mercosur, cu Elveția, înțelegerea pe care UE dorește să o parafeze cu India până la finalul acestui an, discuțiile în derulare cu Africa de Sud, Malaysia, Emiratele Arabe Unite.

Ultimul punct se referă la întreprinderile mici și mijlocii.

„În UE există aproximativ 23 de milioane de IMM-uri, de la brutării la firme de inginerie mecanică. De aceea, acestea se află în centrul acțiunilor noastre. Toate noile acte legislative vor trebui să fie supuse unui nou control mai strict în ceea ce privește IMM-urile și competitivitatea. IMM-urile ocupă, de asemenea, un loc central în strategia noastră privind piața unică și în procesul de simplificare. Un exemplu: o întreprindere mai mică trebuie să fie în măsură să se extindă fără a trebui să își asume toate responsabilitățile întreprinderilor mai mari. De aceea, introducem noua categorie a întreprinderilor mici cu capitalizare medie. Prin pachetele noastre de simplificare, ne propunem să reducem sarcina administrativă pentru toate întreprinderile cu cel puțin 25 %. Pentru IMM-uri, cu 35 %. Deoarece acestea sunt esențiale pentru competitivitatea noastră”, a conchis Ursula von der Leyen.