Ilie Bolojan, mesaj direct către Viktor Orbán la Congresul UDMR: România și Ungaria trebuie să colaboreze pentru stabilitate și prosperitate în regiune

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri un mesaj în care a pledat pentru cooperare și respect reciproc cu omologul maghiar, Viktor Orbán, prezent la Congresul UDMR de la Cluj, subliniind importanța relației bilaterale româno-maghiare pentru stabilitatea Europei Centrale și de Est.

„Domnule prim-ministru, țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al prosperității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum”, a spus Ilie Bolojan, adresându-se direct lui Viktor Orbán.

Același mesaj i l-a adresat premierul lui Orbán și în urmă cu trei luni, când au avut o întrevedere bilaterală la Palatul Victoria, premierul maghiar aflându-se atunci în România pentru participarea tradițională la lucrările Universității de Vară de la Băile Tușnad.

Șeful Executivului român a punctat că România are nevoie de guvernare stabilă și coerentă pentru a răspunde provocărilor interne și externe din actualul context geopolitic.

„Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu provocări interne și externe. Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă. E nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate”, a spus premierul care conduce un guvern de coaliție format din patru partide: PNL (al cărui lider este), PSD, USR și UDMR, plus grupul minorităților naționale.

În discursul său, Bolojan a subliniat dimensiunea umană și istorică a relațiilor dintre români și maghiari, pledând pentru respect, toleranță și încredere între comunități.

„În această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afară de lucrurile care ne pot diferenția, de muzica pe care o ascultăm sau dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne unește dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui împreună la viitorul nostru european”, a spus el, mulțumind comunității maghiare din România pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării și pentru bogatul patrimoniu cultural comun.

Premierul a evidențiat și rolul UDMR ca factor de echilibru și cooperare în politica românească.

„UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria. UDMR a arătat că e un partener responsabil și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare: de responsabilitate, de colaborare. Mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a continuat el.