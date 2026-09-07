Ilie Bolojan: Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație de peste 2,5 miliarde de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis luni, cu prilejul începerii noului an școlar, că România a finalizat unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație, în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, finanțat prin PNRR, bugetele locale și bugetul național.

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate. Părinților le doresc răbdare și putere pentru a-i susține pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulțumesc pentru că își fac meseria cu dedicare, zi de zi. Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație: peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

În mesajul său, Bolojan a enumerat principalele investiții realizate în cadrul acestui program, de la modernizarea sălilor de clasă și dotarea liceelor cu laboratoare inteligente până la construirea de creșe și campusuri pentru învățământul dual:

Modernizarea sălilor de clasă: mobilier nou și echipamente în peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare, din peste 4.000 de școli.

mobilier nou și echipamente în peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare, din peste 4.000 de școli. Un salt digital pentru licee: peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente.

peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente. Creșe noi pentru copii: au fost construite peste 100 de creșe, cu peste 6.600 de locuri noi pentru copii.

au fost construite peste 100 de creșe, cu peste 6.600 de locuri noi pentru copii. Susținerea învățământului profesional: au fost construite și dotate 7 campusuri pentru învățământul dual.

au fost construite și dotate 7 campusuri pentru învățământul dual. Fonduri pentru echitate: peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului școlar, astfel încât cât mai mulți elevi să aibă acces la o educație de calitate, indiferent de zona în care locuiesc.

peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului școlar, astfel încât cât mai mulți elevi să aibă acces la o educație de calitate, indiferent de zona în care locuiesc. Pregătirea profesorilor: peste 95.000 de profesori au fost formați în pedagogie digitală, pentru ca noile echipamente să fie folosite cât mai bine în procesul de învățare.

„Alocările pentru educație sunt investiții ale căror beneficii se văd generație după generație”, a conchis Ilie Bolojan.