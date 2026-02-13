Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”. Recesiunea tehnică, „un cost necesar” al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă

Președintele Nicușor Dan a prezentat, la finalul reuniunii Consiliul European, principalele concluzii ale unui summit dedicat competitivității economice a Uniunii Europene, un subiect care, potrivit șefului statului, are implicații directe asupra nivelului de trai al cetățenilor, de la salarii și locuri de muncă până la prețurile la energie. Discuțiile au vizat atât dimensiunea externă a competitivității – poziționarea Europei în raport cu marile economii globale și reacția la practici neconcurențiale – cât și reformele interne necesare pentru reducerea birocrației, finalizarea Pieței Unice, crearea unor „campioni europeni” și stimularea sectoarelor strategice precum inteligența artificială, industria aerospațială și securitatea cibernetică. Un capitol central al dezbaterilor a fost cel al energiei, în contextul în care prețurile ridicate afectează direct competitivitatea companiilor europene, iar mecanismele de stabilire a prețului și sistemul certificatelor de emisii urmează să fie revizuite în lunile următoare. În paralel, liderii au discutat și despre legătura strânsă dintre agenda competitivității și viitorul Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

„Un Consiliu European cu tema competitivitate. Asta sună abstract, dar, de fapt, e vorba de condițiile de viață ale oamenilor, pentru că vorbim de salarii, pentru că asta înseamnă o economie competitivă, și vorbim de prețurile pe care oamenii le plătesc, care sunt direct legate cu prețul energiei, așa cum o să vedem”, a afirmat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.

El a explicat că, în cadrul reuniunii, au fost stabilite mai multe termene pentru întâlnirile viitoare. „În întâlnirea de azi, s-au stabilit niște termene pentru întâlniri viitoare. După cum știți, o să fie un Consiliu în martie, 19-20 martie, și acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea prețului energiei, una din priorități fiind coborârea prețului energiei, care este legat de competitivitatea companiilor”, a spus el.

Citiți și “O Europă, o piață” – Liderii UE au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice: 2026 este anul în care schimbăm viteza în 5 domenii. Comisia va prezenta o foaie de parcurs la summitul din martie

De asemenea, președintele a precizat că executivul european va prezenta în aprilie o propunere privind așa-numitul „al 28-lea regim” pentru companii. „Comisia s-a angajat să vină în aprilie acest an cu o propunere pentru așa-numitul al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa și, de asemenea, cu promisiunea de la toată lumea că această dezbatere se va finaliza la sfârșitul anului 2026. Deci, la sfârșitul anului 2026, există promisiunea că vom avea acest regim al 28-lea”, a continuat el.

În iunie este programată o dezbatere pe mecanismul ETS, cu președintele subliniind că discuțiile au fost tensionate. „S-a discutat foarte mult de mecanismul ETS, adică prețurile pe care companiile le plătesc în momentul în care emit carbon în atmosferă, unde discuțiile au fost destul de contondente între susținători ai ETS-urilor care și-au dezvoltat industria de producție pe regenerabile și țări care nu au făcut-o în același nivel și suferă, cum este și România”, a arătat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că tema competitivității va rămâne pe agenda tuturor reuniunilor din acest an. „Pentru că subiectul e important, s-a stabilit că în fiecare din Consiliile de până la sfârșitul acestui an o să existe o secțiune de competitivitate, în care să vedem progresele pe care le-am făcut cu toții pe chestiunea asta, și, de asemenea, această chestiune a competitivități este strâns legată de dezbaterea pe care o să o avem pe parcursul întregului an cu privire la Cadrul Financiar Multianual, adică bugetul Uniunii 2028-2034”, a mai punctat acesta.

Referitor la competitivitatea externă, Nicușor Dan a arătat că statele membre au respins ideea protecționismului. „Pe partea de competitivitate externă, aici lucrurile au fost relativ simple, adică a existat un acord al tuturor participanților, în sensul că nu dorim o piață care să fie protecționistă în Europa. În schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurențiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a-și proteja anumite sectoare economice, cum s-a întâmplat, și reacția Europei n-a fost întotdeauna cea mai rapidă”, a transmis șeful statului.

În ceea ce privește piața internă, discuțiile au fost mai ample și au vizat, în special, reducerea birocrației.

„În primul rând, partea de simplificare, pentru că reprezentanții mediului economic de peste tot din Europa se plâng, pe bună dreptate, de faptul că birocrația este mult prea mare. De exemplu – unul din exemple – banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care companiile din Europa îi plătesc pentru cercetare-dezvoltare. Și asta, bineînțeles, este necompetitiv”, a mai declarat șeful statului.

El a detaliat mecanismul viitorului regim unic pentru companii. „Asta înseamnă că va exista o metodă prin care, la alegere, cineva, oricine care va dori să constituie o companie, să aleagă să constituie o companie într-o țară membră sau să aleagă să constituie o companie pe acest al 28-lea regim, și, în felul ăsta, să aibă o companie care să poată să activeze oriunde în Europa”, a precizat Nicușor Dan.

Pe tema simplificării, președintele a făcut referire la pachetul de reforme prezentat de Comisie. „Pe partea de simplificare, după cum știți, ni s-a prezentat raportul celor așa-numite 10 Omnibusuri, care fiecare dintre ele simplifică reglementările europene pe diferite domenii”, a mai completat el.

Totodată, a fost evocată necesitatea creării unor „campioni europeni”. „Principala miză este cum facem să avem companii care să fie suficient de mari într-o competiție globală în care, evident, cu cât ești mai mare, cu atât anumite costuri sunt proporțional mai mici, deci cum să facem să constituim așa-numiții campioni europeni, adică firme care să aibă relevanță globală”, a explicat președintele

În acest context, Nicușor Dan a subliniat importanța digitalizării în România. „Evident că ne dorim ca astfel de companii să activeze, să dea de lucru în România, dar trebuie să anticipăm că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, infrastructura pe care o accesează trebuie să fie digitalizată, deci o să fie cumva o competiție internă în care noi trebuie, dacă vrem să atragem tipul acesta de investiții, trebuie să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului român”, a mai spus șeful statului

Referindu-se la Piața Unică, președintele a arătat că aceasta este incompletă. „În momentul acesta, suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată Piață Unică a băncii și a capitalurilor, nu există o Piață Unică pe zona de telecomunicații și nu există o Piață Unică pe zona de energie, acolo unde suntem direct interesați”, a insistat el.

Discuțiile privind competitivitatea sunt strâns legate de negocierile pentru viitorul buget european. „Una din ideile importante care a apărut a fost că, tocmai pentru ca Europa să rămână în această competiție globală, e nevoie de stimularea unor domenii care nu pot doar cu bani privați, cum ar fi zona de inteligență artificială, zona de industria aerospațială, zona de cybersecurity și câteva de genul acesta”, a detaliat președintele.

Tema energiei a ocupat un loc central în dezbateri. „Pentru că Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China”, a mai argumentat Nicușor Dan.

El a explicat că executivul european va prezenta scenarii privind mecanismul de stabilire a prețului energiei. „Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor, de peste o lună, cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului, urmând să dezbatem aceste scenarii.”

„În orice caz, toată lumea a fost de acord că parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate care nu ar trebui să fie admiși în sistem”, a adăugat președintele.

În final, Nicușor Dan a evidențiat conturarea unei majorități favorabile investițiilor într-o rețea energetică europeană integrată. „Se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o Piață Unică și un preț uniform pe teritoriul Uniunii la energia electrică”, a mai menționat șeful statului.