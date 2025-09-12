Ilie Bolojan: Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.

„Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanțabile din fonduri nerambursabile europene prin Programul Sănătate”, a explicat șeful Guvernului, după o întâlnire la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezentanți ai unităților sanitare și ai constructorilor.

Lista proiectelor vizate:

noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești

relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia

construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui

Institutul Regional de Oncologie Timișoara

spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu

o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea

investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”

Bolojan a subliniat că presiunea pe buget este mare, având în vedere că proiectele din PNRR trebuie finalizate până anul viitor: „Trebuie să găsim soluții de transfer sau de eșalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua.”

Premierul a atras atenția că reducerea fondurilor alocate României pe componenta de împrumut din PNRR, supracontractarea și întârzierile din unele proiecte au impus identificarea unor surse alternative de finanțare.

„Investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”, a conchis Bolojan.