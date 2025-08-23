REPUBLICA MOLDOVA
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Prin vizita pe care a întreprins-o sâmbătă la Chișinău, prima în calitate de prim-ministru, Ilie Bolojan a dat startului desantului politic european în Republica Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru viitorul european al țării, aflat sub semnul tentativelor de ingerințe străine din partea Federației Ruse, cu scopul de a deraia traiectoria pro-occidentală și către UE a malului estic al Prutului.
La Chișinău, premierul Bolojan a avut consultări politice cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, participând, de asemenea, și la Festivalul “Tezaur Național” din satul Horești, raionul Ialoveni, alături de omologul moldovean.
Pe scena festivalului, Ilie Bolojan a afirmat prima sa vizită externă ca prim-ministru este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.
“E bine ca prima vizită a premierului României să se facă în Moldova. Sunt aici în semn de respect pentru Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni. (…) Dumnezeu să aibă în pază România și Republica Moldova”, a transmis Ilie Bolojan, în cadrul vizitei care a coincis cu o zi tristă și de nefastă amintire la scară istorică pentru continentul european, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirea Europei.
De altfel, premierul Ilie Bolojan este primul lider politic român care se deplasează în Republica Moldova în data de 23 august, rămasă în istorie drept Ziua europeană de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
Premierul a transmis și un mesaj în care a denunțat “odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, iar în cadrul declarațiilor comune de presă cu Dorin Recean, Bolojan a evocat semnificația nefastă a zilei de 23 august, referindu-se la “Pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-şi impună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene”.
În acest cadru descris de reminiscențele celor doi dictatori, premierul român a evocat desprinderea Republicii Moldova de acest trecut.
“Republica Moldova are acum şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact, care a plasat-o în sfera de influenţă a Moscovei şi să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru, în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spaţiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranţă şi bunăstare. România va susţine fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic şi partener angajat alături de dvs., pe drumul ireversibil către Europa”, a conchis Bolojan, deschizând pelerinajul politic pe care mai mulți lideri europeni îl vor face în următoarea săptămână la Chișinău.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan.
Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare.
REPUBLICA MOLDOVA
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei pe care șeful guvernului de la București a efectuat-o peste Prut, prima în această calitate.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră.
Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, arată sursa citată.
Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces, a transmis Palatul Victoria.
“Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene. Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, a conchis sursa citată.
La rândul său, Maia Sandu a transmis că Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper.
“Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună – de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă – înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene”, a scris ea, pe Facebook.
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 23 august, prima sa vizită la Chișinău în calitate de șef al Guvernului, Aceasta a avut loc într-o zi încărcată de semnificații istorice de restriște, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
Vizita lui Bolojan a debutat cu o întâlnire de lucru cu omologul de la Chișinău, Dorin Recean, la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița. Ulterior, premierul a fost primit de omologul moldovean la sediul Guvernului, unde cei doi oficiali au purtat convorbiri bilaterale.
În context, Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova, afirmând că “vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE“. În ce-l privește, Dorin Recean a salutat „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România, sperând că Chișinăul și Bucureștiul, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent.
Ulterior, Bolojan și Recean s-au aflat pe scena Festivalului “Tezaur Național” din satul Horești – raionul Ialoveni, unde premierul român a precizat că prima sa vizită în această calitate este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.
Premierul a fost primit și de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dialogul având în prim-plan parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul ferm al României pentru accelerarea acestui proces.
Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iunie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
România își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un scrutin crucial pentru viitorul parcursului european al țării, în vreme ce președinta Maia Sandu și guvernul acuză Rusia de încercări de destabilizare prin instrumente de război hibrid și acțiuni de dezinformare și manipulare. Mai mult, Maia Sandu a avertizat că Rusia vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie.
Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului.
REPUBLICA MOLDOVA
De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
Premierul Ilie Bolojan și omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, au participat în această dimineață la o întâlnire de lucru la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița, în contextul vizitei pe care șeful Executivului român o efectuează în Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au axat pe investițiile și măsurile necesare pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor, precum și pe aspectele care ţin de colaborarea economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă.
Consolidarea cooperării transfrontaliere dintre România și Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru țările noastre, astfel încât să implementăm împreună cele mai bune soluții pentru reducerea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, în condiții de siguranță și eficiență, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan.
„Vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie şi mai mult, aşa cum se cuvine între ţări surori, care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune. Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Trecerea de pe un mal al Prutului pe celălalt trebuie să faciliteze legăturile noastre. Apreciez eforturile de până acum ale ambelor părți, astfel încât, la ora actuală, avem operaționale 9 dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei de pe Prut. Mai mult, în punctul de frontieră Albița – Leușeni, avem în implementare sistemul de control coordonat. Începând de mâine, va funcționa acest mod de control și în punctul dintre Galați și Giurgiulești, astfel încât să facem din frontiera dintre România și Republica Moldova un spațiu de tranzit sigur și facil pentru cetățenii noștri ”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.
De asemenea, premierul Ilie Bolojan a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.
„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară. Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a spus prim-ministrul, făcând trimitere la Pactul Ribbentrop – Molotov, semnat la 23 august 1939, conform Agerpres.
Premierul Dorin Recean a menționat că, până la sfârșitul acestui an, va fi pregătită infrastructura necesară pentru a institui controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Sculeni – Sculeni.
Citiți și: Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
„Echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor crea un grup de lucru care să analizeze opțiunile de modernizare a infrastructurii la frontieră, dar și organizarea controlului coordonat la punctele de trecere care au o infrastructură mai bine dezvoltată. Am discutat despre necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru, într-o cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939. Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
REPUBLICA MOLDOVA
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exprimat convingerea că, „într-o zi cât mai apropiată”, Chișinău și București „vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”.
Acesta l-a primit sâmbătă pe prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită în țara vecină într-o zi cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939.
„Relația dintre Republica Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența noastră în fața oricăror provocări străine și să aducă rezolvarea problemelor cetățenilor cât mai repede. Cu Ilie Bolojan – prim-ministru, cu Nicușor Dan – președinte, relațiile dintre Chișinău și București au fost ridicate la cel mai frățesc nivel”, a subliniat Recean în declarațiile de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul moldovean a amintit de „sprijinul reciproc” pe care și l-au arătat cele două țări „în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre, dar am și celebrat în aceeași bucurie succesele fiecăruia”.
„Când pe podiumurile internaționale urcă Moldova sau România, când la fotbal câștigă Moldova sau România – trăim aceeași emoție de mândrie. România este alături de noi în construirea drumului european al Republicii Moldova la fiecare pas. Parteneriatul dintre guvernele noastre, companiile noastre, teatrele și universitățile noastre se materializează în rezultate concrete pentru oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a continuat Dorin Recean.
Acesta a mulțumit României pentru că sprijină Republica Moldova să devină independentă energetic.
Țara noastră livrează vecinului său de peste Prut 50% din „energia electrică la prețuri avantajoase”, existând proiecte de interconexiune, „vitale pentru securitatea energetică” a Republicii Moldova.
Premierul Dorin Recean a prezentat și o serie de „planuri ambițioase” în colaborarea cu țara noastră:
„Contăm și mai departe pe susținerea României când se discută cadrul financiar al Uniunii Europene pentru includerea țării noastre în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare. Finalizăm linia Vulcănești-Chișinău la Sud și pornim construcția a încă 2 linii – Bălți-Suceava la Nord și Strășeni-Gutinaș în Centru. Pe lângă Podul de la Ungheni-Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele 6 decenii, avem în plan încă 4 poduri noi care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri. Avem obligația să reducem timpii de așteptare în punctele de frontieră. Azi am avut o ședință de lucru cu toate instituțiile responsabile. Vom grăbi implementarea sistemului electronic de programare, așa încât transportatorii să se înregistreze online pentru a-și programa timpul exact de trecere a frontierei și este important să valorificăm punctele Lipcani–Rădăuți Prut și Leușeni–Albița în acest sens”, a arătat Recean.
O treime din exporturile noastre sunt cumpărate în România – de la conductoare electrice, la grâu, mobilier și, desigur, vinuri. Peste 1600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova.
„Este important ca toate aceste cifre să crească – schimburile comerciale, numărul de locuri de muncă deschise, numărul de companii de succes care se deschid pe ambele maluri ale Prutului”, a mai spus premierul moldovean.
Adresându-se moldovenilor, premierul Dorin Recean a accentuat și importanța alegerilor, în contextul scrutinului parlamentar din toamnă.
„Toate acestea depind de modul în care ne vom alege viitorul. Pentru că viitorul se construiește, nu se ghicește. Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce e mai bine pentru el”, a conchis oficialul de la Chișinău.
Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru.
Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Canada se orientează înspre Germania pentru a atenua efectele agendei tarifare a lui Trump. Prim-ministrul Mark Carney va merge la Berlin pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și energiei
Într-o lume dominată de război și geopolitică nemiloasă, „UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, subliniază Mario Draghi
La 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, Dan Motreanu semnalează asemănarea dintre Rusia lui Putin și URSS: Vladimir Putin încearcă să reinstaureze teroarea, promovează războiul și moartea
„Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
La 86 de ani de la “odiosul” Pact Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan, aflat la Chișinău, face apel la construirea unei societăți “cu adevărat europene”
De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Estonia este dispusă să participe cu o companie la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina, anunță premierul Kristen Michal
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Trending
- INTERNAȚIONAL1 week ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei
- FONDURI EUROPENE4 days ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- ROMÂNIA1 week ago
Ilie Bolojan, pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile după ani de deficit excesiv, România riscă intrarea în “incapacitate de plată”