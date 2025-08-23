Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov

Prin vizita pe care a întreprins-o sâmbătă la Chișinău, prima în calitate de prim-ministru, Ilie Bolojan a dat startului desantului politic european în Republica Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru viitorul european al țării, aflat sub semnul tentativelor de ingerințe străine din partea Federației Ruse, cu scopul de a deraia traiectoria pro-occidentală și către UE a malului estic al Prutului.

La Chișinău, premierul Bolojan a avut consultări politice cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, participând, de asemenea, și la Festivalul “Tezaur Național” din satul Horești, raionul Ialoveni, alături de omologul moldovean.

Pe scena festivalului, Ilie Bolojan a afirmat prima sa vizită externă ca prim-ministru este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.

“E bine ca prima vizită a premierului României să se facă în Moldova. Sunt aici în semn de respect pentru Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni. (…) Dumnezeu să aibă în pază România și Republica Moldova”, a transmis Ilie Bolojan, în cadrul vizitei care a coincis cu o zi tristă și de nefastă amintire la scară istorică pentru continentul european, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirea Europei.

De altfel, premierul Ilie Bolojan este primul lider politic român care se deplasează în Republica Moldova în data de 23 august, rămasă în istorie drept Ziua europeană de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.

Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.

Premierul a transmis și un mesaj în care a denunțat “odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, iar în cadrul declarațiilor comune de presă cu Dorin Recean, Bolojan a evocat semnificația nefastă a zilei de 23 august, referindu-se la “Pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-şi impună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene”.

În acest cadru descris de reminiscențele celor doi dictatori, premierul român a evocat desprinderea Republicii Moldova de acest trecut.

“Republica Moldova are acum şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact, care a plasat-o în sfera de influenţă a Moscovei şi să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru, în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spaţiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranţă şi bunăstare. România va susţine fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic şi partener angajat alături de dvs., pe drumul ireversibil către Europa”, a conchis Bolojan, deschizând pelerinajul politic pe care mai mulți lideri europeni îl vor face în următoarea săptămână la Chișinău.

La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan.

Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare.