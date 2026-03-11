Ilie Bolojan: Proiectul bugetului pentru 2026 va fi aprobat de Guvern până la sfârșitul săptămânii. Reducerea deficitului, investițiile și costul dobânzilor, principalele provocări

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că proiectul de buget pentru 2026, publicat marți de Ministerul Finanțelor în transparență publică, ar urma să fie aprobat de Guvern până la sfârșitul acestei săptămâni și transmis Parlamentului pentru adoptare.

Potrivit premierului, bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil și trebuie să răspundă simultan mai multor provocări majore pentru stabilitatea financiară și dezvoltarea economică a României.

„Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să mențină un nivel ridicat al investițiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administrația publică și, în același timp, să pună economia pe baze mai sănătoase. Acestea sunt cele cinci mari provocări care definesc bugetul din acest an”, a declarat Ilie Bolojan.

Prima provocare este reducerea deficitului bugetar, care ar urma să scadă de la aproximativ 7,7% din PIB în 2025 la 6,2% din PIB în 2026, ceea ce presupune o ajustare de aproximativ 18,7 miliarde de lei. Premierul a subliniat că această ajustare reprezintă „un efort al întregii economii și al întregii societăți”, care implică o gestionare mai responsabilă a cheltuielilor publice.

În același timp, Guvernul își propune menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice, în contextul în care România are peste 20.000 de proiecte de investiții în derulare. Bugetul de investiții ar urma să depășească 160 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 8% din PIB, cu accent pe finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Executivul mizează, de asemenea, pe accelerarea absorbției fondurilor europene, având în vedere că termenul pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR este sfârșitul lunii august, iar România mai are de atras peste 10 miliarde de euro prin acest mecanism.

O altă presiune majoră asupra bugetului este reprezentată de costul ridicat al dobânzilor aferente datoriei publice. În 2026, România ar urma să plătească aproximativ 60 de miliarde de lei pentru dobânzi, echivalentul a aproape 3% din PIB.

În paralel, Guvernul intenționează să reducă cheltuielile de personal din sectorul public și să eficientizeze administrația, prin reorganizarea structurilor instituțiilor publice și controlul cheltuielilor curente, fără a afecta programele sociale și bugetul destinat pensiilor și asistenței sociale.

Premierul a subliniat că obiectivul acestor măsuri este consolidarea unei economii mai solide pe termen lung, prin creșterea participării pe piața muncii, stimularea producției și exporturilor și susținerea investițiilor private.

„Modul în care aceste provocări vor fi gestionate va influența stabilitatea financiară a României și ritmul de dezvoltare economică în următorii ani, a mai arătat șeful Guvernului.