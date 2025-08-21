Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina

Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.

Întrebat, la Antena 1, care este poziția Guvernului față de faptul că liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite Ucrainei, șeful Executivului de la București a amintit poziția țării noastre față de aliați, unul dintre aspecte fiind acela că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.

”În toate aceste luni, așa cum știți, atunci când la un moment dat s-a pus problema susținerii unor garanții de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat: “Nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe pe teritoriul Ucrainei”. Acesta a fost un punct cât se poate de clar”, a declarat premierul, citat de Agerpres.

“Iar al doilea punct, în discuțiile cu aliații noștri a fost acela că, având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite ale Americii, ale celorlalți aliați. Și astăzi de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliția aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciții militare în comun și deci acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Punerea bazelor noastre militare la dispoziția aliaților NATO”, a continuat Bolojan.

Ministerul Apărării Naționale a transmis marți că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.

Precizările MApN au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.