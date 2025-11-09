ROMÂNIA
Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
Premierul Ilie Bolojan a reiterat duminică, cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, angajamentul ferm al Guvernului României de a combate antisemitismul, discriminarea, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură.
„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, a transmis Ilie Bolojan, potrivit comunicatului oficial.
Premierul a amintit că, în urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult.
„Acest moment a condus, ulterior, la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei – Holocaustul. Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești”, a adăugat Ilie Bolojan.
Prim-ministrul a subliniat că, „astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”, este datoria fiecăruia dintre noi să acționeze coerent și puternic, „pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială”.
„Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, a concluzionat Ilie Bolojan.
Ministrul Finanțelor, discuții la nivel înalt cu oficiali americani despre extinderea parteneriatului România–SUA în domeniul energiei: „Câștigăm teren important în lume”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o serie de discuții la nivel înalt cu oficiali americani, despre întărirea relațiilor economice și sprijinirea prosperității României. El s-a întâlnit cu Doug Burgum, secretarul american pentru Interne, Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, subsecretar de stat pentru Management și Resurse, și Jarrod Agen, director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetică al Casei Albe.
Întâlnirile au avut loc în continuarea dialogurilor purtate în ultimele zile, în marja conferinței P-TEC de la Atena.
„Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Totodată, ministrul a reafirmat angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice.
„De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă”, a adăugat Alexandru Nazare.
Acesta a subliniat că România rămâne un partener de încredere în regiune, un promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și cu partenerii săi europeni.
„Voi continua să fiu prezent și să promovez interesele României în toate contextele în care trebuie să contăm mai mult. Prin participare, proactivitate și proiecte concrete, câștigăm teren important în lume”, a concluzionat ministrul Finanțelor.
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul grec despre gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale UE
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală cu omologul său elen, Athanasios Plevris. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Grecia în domeniile afacerilor interne, cu accent pe gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
„Grecia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în regiune. Avem viziuni comune privind importanța securității interne și a unei politici europene coerente în domeniul migrației și azilului”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.
Potrivit unui comunicat al MAI, în cadrul întrevederii, Cătălin Predoiu a prezentat rezultatele concrete ale României în domeniul gestionării fluxurilor migratorii și al consolidării frontierelor externe ale Uniunii Europene. România a înregistrat o reducere cu 74% a migrației ilegale în 2024 față de 2022, iar în anul 2025, o scădere de 80% comparativ cu anul precedent.
Aceste rezultate au fost posibile printr-o abordare integrată, care a inclus consolidarea capacităților Poliției de Frontieră, investiții în infrastructură, precum și cooperare operativă cu statele vecine și cu Agenția Frontex, alături de un control eficient al frontierelor, precizează sursa citată.
Cătălin Predoiu a subliniat angajamentul României pentru o abordare echilibrată între securitate și responsabilitate umanitară, prin măsuri ferme împotriva rețelelor de trafic de migranți, sprijinirea integrării migranților legali și promovarea solidarității efective între statele membre ale Uniunii Europene, în special cele de primă intrare.
România împărtășește viziunea Greciei privind necesitatea simplificării și eficientizării procedurilor de identificare a persoanelor care intră pe teritoriul Uniunii Europene, pentru a asigura un proces sigur, transparent și predictibil.
De asemenea, a fost subliniată importanța unei abordări integrate, care să combine dimensiunea externă a securității, controlul frontierelor și gestionarea internă a fluxurilor migratorii, inclusiv prin măsuri de returnare și sprijin pentru statele de primă intrare.
În context regional, ministrul Predoiu a evidențiat rolul cooperării cu statele din Balcanii de Vest pentru prevenirea intrărilor ilegale, menționând că rutele migratorii din această zonă au înregistrat o scădere semnificativă a fluxurilor în 2024, însă rămân vulnerabile la posibile reactivări.
Referindu-se la migrația legală, ministrul afacerilor interne a prezentat demersurile României privind adaptarea cadrului legal în scop de muncă, prin simplificarea etapelor administrative, digitalizarea proceselor și eficientizarea procedurilor de obținere a avizelor, cu accent pe transparență, predictibilitate și securitate pentru angajatori și migranți.
Totodată, a fost subliniată importanța măsurilor de integrare socio-economică a migranților legali, în special în sectoarele economice cu deficit de forță de muncă.
La rândul său, ministrul Athanasios Plevris a subliniat progresele înregistrate de Grecia în gestionarea migrației, evidențiind o scădere de 44% a migrației ilegale în 2025, ca urmare a îmbunătățirii cooperării cu Turcia și a implementării unei legislații mai ferme.
Oficialul elen a menționat că noile reglementări au transmis un mesaj clar rețelelor de contrabandă, avertizând că operațiunile ilegale sunt acum extrem de riscante și cu șanse minime de succes.
În același timp, autoritățile elene sprijină integrarea refugiaților prin programe de învățare a limbii grecești și dobândirea de competențe profesionale în domenii precum agricultura și construcțiile.
Întrevederea a confirmat interesul comun al României și Greciei de a continua cooperarea bilaterală și de a contribui, prin acțiuni coordonate, la consolidarea securității interne a Uniunii Europene și la gestionarea eficientă, echitabilă și umană a migrației.
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit sâmbătă, la Washington, cu Doug Burgum, secretarul de interne al Statelor Unite, și cu Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale și tehnologii energetice în România.
„În continuarea a două discuții aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat si direct la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
Potrivit ministrului, finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun, s-au aflat printre principalele teme de discuție.
„Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide și cifre clare. Iar așa cum am spus ieri în congresul PSD, scopul meu e să lucrez aplicat cu partenerii americani pentru a aduce investiții clare și tehnologie de vârf în România. Și știu să fac asta, aplicat și concret. La cel mai înalt nivel. Direct și pragmatic”, a subliniat Bogdan Ivan.
