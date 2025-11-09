Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

Premierul Ilie Bolojan a reiterat duminică, cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, angajamentul ferm al Guvernului României de a combate antisemitismul, discriminarea, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură.

„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, a transmis Ilie Bolojan, potrivit comunicatului oficial.

Premierul a amintit că, în urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult.

„Acest moment a condus, ulterior, la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei – Holocaustul. Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești”, a adăugat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a subliniat că, „astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”, este datoria fiecăruia dintre noi să acționeze coerent și puternic, „pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială”.

„Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, a concluzionat Ilie Bolojan.