Ilie Bolojan: Reiterez angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, precum și pentru promovarea educației și a cercetării despre Holocaust
Premierul Ilie Bolojan a reiterat, cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, angajamentul ferm al Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură, precum și de a promova educația și cercetarea privind Holocaustul.
„Astăzi, 9 octombrie, ne amintim de toate victimele Holocaustului din România și le aducem un pios omagiu. Tot astăzi trebuie să reflectăm asupra unui lucru: semeni de ai noștri au fost sistematic persecutați și omorâți doar pentru că erau evrei sau romi. Dar tot semeni de ai noștri au fost și cei care au orchestrat aceste atrocități și au lăsat ura să preia frâiele. Însă, după cum istoria ne arată, ura nu este o busolă care să conducă spre progres și dezvoltare. Aceasta conduce la tragedii incomensurabile”, a transmis Ilie Bolojan.
Premierul a subliniat că debutul deportărilor, acum 84 de ani, a deschis calea tuturor torturilor și crimelor împotriva evreilor, însă 9 octombrie nu a reprezentat doar un început, ci și rezultatul anilor de propagandă și intoxicare a mentalului colectiv cu antisemitism.
„O memorie onestă și matură presupune să cunoaștem și să ne asumăm istoria în întregime – cu bune și cu rele. Ura s-a propagat de-a lungul timpului, dar ține de noi să nu rămânem indiferenți sau tăcuți, pentru ca manifestările extremiste, antisemite, rasiste sau xenofobe să nu capete rezonanță în prezent”, a adăugat Bolojan.
El a precizat că noul val de antisemitism, care a cuprins lumea după atacul terorist al Hamas împotriva Statului Israel din 7 octombrie 2023, a fost nu doar un test al rezilienței valorilor democratice, ci și un imbold pentru intensificarea eforturilor.
„Rămâne esențial să consolidăm coeziunea socială, prin promovarea rezilienței democratice, a respectului oferit tuturor semenilor noștri, a diversității, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Aceasta este singura cale către progres. Doresc să reiterez angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură, precum și pentru promovarea educației și a cercetării despre Holocaust”, a punctat premierul.
Ilie Bolojan a precizat că acest angajament izvorăște din datoria morală față de toți cei comemorați astăzi, iar Guvernul va continua acțiunile pe această linie, în parteneriat și în colaborare cu conducerea Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.
„În final, gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care au suferit, care au fost umiliți, persecutați și omorâți, precum și către cei care au supraviețuit acestor atrocități și care ne împărtășesc din experiențele lor cumplite. Și tocmai pentru că ei sunt, din păcate, din ce în ce mai puțini, printre noi, este cu atât mai important să ducem mesajul lor mai departe.
Astăzi ne amintim de ei, pentru noi”, a conchis premierul.
Comisarul european pentru agricultură, mesaj la București: România primește 16,6 mld. euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, fiind al șaselea cel mai mare beneficiar din UE
România va beneficia de cel puțin 16,6 miliarde de euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), sumă care ar putea crește prin contribuții suplimentare din fonduri naționale. Țara noastră se situează astfel pe locul șase între cei mai mari beneficiari de fonduri PAC din Uniunea Europeană, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în cadrul Conferinței Naționale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.
„Agricultura și alimentația sunt sectoare strategice, un activ esențial pentru Europa. Ele reprezintă coloana vertebrală a suveranității noastre alimentare, a competitivității, a agendei de sustenabilitate și a vitalității regiunilor noastre rurale. Provocările cu care vă confruntați sunt reale – dar la fel de real este și rolul vostru în soluții. De aceea, abordarea Comisiei este pragmatică și adaptată. În această vară, Comisia a propus viitorul Cadru Financiar Multianual și PAC pentru perioada 2028 – 2034. Obiectivul este de a crea o PAC mai simplă, mai flexibilă și mai eficientă. Combinăm cei doi piloni existenți într-un set unic și coerent de instrumente – păstrând întreaga trusă de unelte, dar făcând-o mai ușor de utilizat. Pentru întreaga UE, aproape 294 miliarde de euro vor fi alocate pentru sprijinul venitului prin PAC. România va beneficia de cel puțin 16,6 miliarde de euro pentru sprijinirea veniturilor fermierilor, cu posibilitatea de a adăuga mai mult din alocările naționale. Este al șaselea cel mai mare beneficiar de fonduri PAC din UE. Acest lucru oferă previzibilitate și stabilitate pentru fermieri – un sprijin solid și garantat pentru veniturile lor într-un moment în care alte sectoare se confruntă cu incertitudini. Acest angajament ferm subliniază importanța de necontestat a fermierilor pentru asigurarea securității și suveranității alimentare în întreaga Uniune”, a afirmat Hansen, potrivit Agerpres.
Citiți și: România respinge comasarea fondurilor de coeziune cu cele agricole. Bolojan a discutat cu comisarul european pentru agricultură despre consolidarea producției și procesării în România
De asemenea, România va primi 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror producții au fost afectate anul acesta de înghețul târziu din primăvară.
România va primi 11,5 milioane de euro de la UE pentru a sprijini fermierii afectați de înghețul din primăvară, anunță comisarul european pentru agricultură
România va primi 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror producții au fost afectate anul acesta de înghețul târziu din primăvară, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, relatează Agerpres.
„O altă provocare cu care se confruntă fermierii din UE sunt dezastrele climatice. Fermierii români cunosc bine realităţile schimbărilor climatice. Şi în acest an, culturile au fost afectate din cauza îngheţului târziu din primăvară. Mai multe producţii au fost afectate, în mod special caisele, cireşele, piersicile şi nectarinele. Astăzi, pot anunţa că alocăm 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă pentru România, pentru a vă sprijini. Privind înainte, în următoarea perioadă financiară, vom dubla rezerva de criză. O vom numi „Plasa de siguranţă a unităţii” şi va avea o valoare de 900 de milioane de euro pe an pentru a ajuta în faţa perturbărilor pieţei”, a susţinut comisarul european.
Referindu-se la perturbări, comisarul european a recunoscut îngrijorarea unor fermieri legată de comerț, subliniind însă că Uniunea Europeană rămâne un exportator net de produse agroalimentare.
„Mai mult decât atât: suntem cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume! Aşadar, beneficiem de pe urma comerţului, acest lucru este foarte clar, dar comerţul trebuie să fie echitabil. Suntem întotdeauna foarte atenţi la sectorul agricol când încheiem acorduri comerciale. De exemplu, cu Ucraina, am inclus garanţii fără precedent. Demonstrăm solidaritate cu Ucraina în lupta sa împotriva imperialismului rus, dar protejăm în acelaşi timp interesele fermierilor din UE”, a detaliat Hansen.
În ceea ce priveşte competitivitatea, Hansen le-a transmis fermierilor că este bine să se asocieze, astfel vor putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea.
„Problema competitivităţii noastre este esenţială. Aderarea la organizaţii de producători sau cooperative vă poate ajuta să vă vindeţi produsele la preţuri mai bune. Cred că, dacă veţi coopera mai mult, veţi putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea. Acest lucru se realizează şi prin sprijinirea noii generaţii de fermieri, pentru ca această profesie să rămână vie şi, odată cu ea, şi zonele rurale. 10% dintre fermieri au sub 40 de ani – ceea ce este bine. Dar putem merge şi mai departe. La sfârşitul lunii, voi prezenta o strategie pentru a asigura reînnoirea generaţională a sectorului agricol. Comisia nu poate acţiona singură. Este nevoie de sprijin la toate nivelurile: european, naţional şi regional, pentru a susţine tinerii fermieri”, a menţionat sursa citată.
În acest sens, Hansen a apreciat înfiinţarea, la Bucureşti, a unui Centru pentru Inovare şi Formare a Tinerilor Lideri şi Antreprenori în Agricultură.
„Lumea se schimbă rapid. Presiunile climatice, instabilitatea geopolitică şi pieţele în continuă transformare fac ca viitorul să fie incert. Dar un lucru este clar: agricultura europeană trebuie să prospere, iar noi vom continua să o sprijinim. Fermierii români joacă un rol decisiv pentru securitatea noastră alimentară. Împreună, vom asigura ca agricultura românească şi europeană să fie echitabilă, competitivă, durabilă şi atractivă pentru generaţiile viitoare. Aceasta este misiunea noastră comună, iar eu sunt hotărât să o duc la îndeplinire”, a spus acesta.
Parlamentul European solicită un răspuns unitar al UE în fața incursiunilor Rusiei, precum încălcarea spațiului aerian al României și al altor state membre
Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații condamnă cu fermitate „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România. Aceștia denunță, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia. Aceste acțiuni fac parte, spun deputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membr, se arată într-un comunicat oficial al Legislativului European. Reamintim că rezoluția a fost inițiată de eurodeputatul român și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Rusia poartă responsabilitatea deplină și neechivocă pentru acțiunile care au avut loc în spațiul aerian al Poloniei, Estoniei și României”, mai semnalează deputații europeni.
Încurajând orice inițiativă care permite UE și statelor sale membre să ia „măsuri coordonate, unite și proporționale împotriva tuturor încălcărilor spațiului lor aerian, inclusiv doborârea amenințărilor aeriene”, eurodeputații salută conceptul unui zid antidrone al UE și inițiativa de supraveghere a flancului estic, subliniind în același timp necesitatea de a asigura o acoperire completă a tuturor statelor membre care se confruntă cu provocări directe de securitate de-a lungul flancului său sudic.
Aceștia consideră că seria de activități hibride și de sabotaj pe care Rusia le-a întreprins împotriva UE constituie terorism sponsorizat de stat, chiar dacă acestea nu ajung la nivelul atacurilor armate.
UE trebuie să dea dovadă de determinare, spun eurodeputații
UE trebuie să dea dovadă de hotărâre și să avertizeze că orice țară terță care încearcă să încalce suveranitatea statelor membre se va confrunta imediat cu represalii. Deputații solicită, de asemenea, Consiliului și Comisiei să sporească eficacitatea și impactul sancțiunilor asupra Rusiei, pentru a submina definitiv capacitatea țării de a-și continua războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Măsurile punitive ar trebui extinse la toate statele care permit acțiunile Rusiei, cum ar fi Belarus, Iran și Coreea de Nord, eurodeputații pledând și pentru sancțiuni împotriva entităților chineze care furnizează produse cu dublă utilizare și produse militare, esențiale pentru fabricarea de drone și rachete.
Un pilon european puternic în cadrul NATO
Solicitând o mai bună coordonare, unitate și solidaritate între statele membre, instituțiile UE și structurile NATO, deputații insistă asupra necesității urgente de a avansa către o veritabilă uniune europeană a apărării, pornind de la cadrele actuale, cum ar fi cel prevăzut în Cartea albă comună privind pregătirea pentru apărare a Europei 2030, și mergând și mai departe. Aceste progrese ar trebui să fie însoțite de o finanțare adecvată în actualul și următorul cadru financiar multianual, afirmă aceștia, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse între spațiul aerian civil și cel militar, și o mai bună dotare a forțelor de poliție și a autorităților civile cu mijloace de detectare și apărare împotriva dronelor. Parlamentul solicită, de asemenea, UE și statelor sale membre să doteze autoritățile cu mijloace de combatere a dronelor în amplasamentele de infrastructură critică, cum ar fi aeroporturile și centralele electrice.
Învățând de la Ucraina
Rezoluția solicită o intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește tehnologia dronelor și contramăsurile, inclusiv prin consolidarea cooperării industriale. De asemenea, textul îndeamnă colegiuitorii să finalizeze rapid legislația privind Programul industrial european de apărare (EDIP). Acest program ar trebui utilizat, împreună cu instrumentul Acțiune de securitate pentru Europa (SAFE), cu scopul de a aloca resurse financiare pentru a învăța de la Ucraina și a o sprijini în războiul împotriva vehiculelor aeriene fără pilot (UAV).
Rezoluția a fost adoptată cu 469 de voturi pentru, 97 împotrivă și 38 abțineri.
