Ilie Bolojan: Reiterez angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, precum și pentru promovarea educației și a cercetării despre Holocaust

Premierul Ilie Bolojan a reiterat, cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, angajamentul ferm al Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură, precum și de a promova educația și cercetarea privind Holocaustul.

„Astăzi, 9 octombrie, ne amintim de toate victimele Holocaustului din România și le aducem un pios omagiu. Tot astăzi trebuie să reflectăm asupra unui lucru: semeni de ai noștri au fost sistematic persecutați și omorâți doar pentru că erau evrei sau romi. Dar tot semeni de ai noștri au fost și cei care au orchestrat aceste atrocități și au lăsat ura să preia frâiele. Însă, după cum istoria ne arată, ura nu este o busolă care să conducă spre progres și dezvoltare. Aceasta conduce la tragedii incomensurabile”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că debutul deportărilor, acum 84 de ani, a deschis calea tuturor torturilor și crimelor împotriva evreilor, însă 9 octombrie nu a reprezentat doar un început, ci și rezultatul anilor de propagandă și intoxicare a mentalului colectiv cu antisemitism.

„O memorie onestă și matură presupune să cunoaștem și să ne asumăm istoria în întregime – cu bune și cu rele. Ura s-a propagat de-a lungul timpului, dar ține de noi să nu rămânem indiferenți sau tăcuți, pentru ca manifestările extremiste, antisemite, rasiste sau xenofobe să nu capete rezonanță în prezent”, a adăugat Bolojan.

El a precizat că noul val de antisemitism, care a cuprins lumea după atacul terorist al Hamas împotriva Statului Israel din 7 octombrie 2023, a fost nu doar un test al rezilienței valorilor democratice, ci și un imbold pentru intensificarea eforturilor.

„Rămâne esențial să consolidăm coeziunea socială, prin promovarea rezilienței democratice, a respectului oferit tuturor semenilor noștri, a diversității, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Aceasta este singura cale către progres. Doresc să reiterez angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură, precum și pentru promovarea educației și a cercetării despre Holocaust”, a punctat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că acest angajament izvorăște din datoria morală față de toți cei comemorați astăzi, iar Guvernul va continua acțiunile pe această linie, în parteneriat și în colaborare cu conducerea Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

„În final, gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care au suferit, care au fost umiliți, persecutați și omorâți, precum și către cei care au supraviețuit acestor atrocități și care ne împărtășesc din experiențele lor cumplite. Și tocmai pentru că ei sunt, din păcate, din ce în ce mai puțini, printre noi, este cu atât mai important să ducem mesajul lor mai departe.

Astăzi ne amintim de ei, pentru noi”, a conchis premierul.