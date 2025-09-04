CONSILIUL EUROPEAN
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
Premierul Ilie Bolojan s-a alăturat miercuri seară, la Palatul Cotroceni, discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială.
Costa a fost primit de Nicușor Dan pentru discuții privind principalele subiecte de pe agenda UE – sprijinul pentru Ucraina, programul SAFE pentru reînarmare, bugetul multianual și extinderea Uniunii – ca parte a unui “tur al capitalelor” UE pe care șeful Consiliului European îl efectuează, călcând pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
Premierul Bolojan a participat la discuțiile informale ce au urmat întrevederii oficiale. Imaginile publicate de Administrația Prezidențială îi arată pe cei trei lideri discutând relaxat în grădina Palatului Cotroceni, unde au fost însoțiti de ministrul de externe Oana Țoiu și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni, în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Dan.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Antonio Costa, care din postura de președinte al Consiliului European a colaborat deja cu trei președinți români: Klaus Iohannis, Ilie Bolojan (în perioada interimatului) și Nicușor Dan.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
Aceste teme au fost discutate și luni la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu cu președinta Comisiei Europene, România solicitând găzduirea Centrului de securitate maritimă al UE la Marea Neagră. Totodată, liderii români punct accentul și pe rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
CONSILIUL EUROPEAN
Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE
România este un element cheie pentru securitatea europeană, a declarat, miercuri, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei declarații comune cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, prilej cu care a subliniat că după alegerile din R. Moldova vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”.
Înaltul oficial european calcă pe urmele șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuând în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE după ce von der Leyen s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Costa.
Șeful Consiliului European a evidențiat că securitatea Europei depinde de securitatea de pe frontiera estică. ”Noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm că depindem în mare măsură de securitatea României”, a adăugat Antonio Costa.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
În context, și Costa a detaliat că a discutat cu președintele român și despre extinderea Uniunii Europene, ”cea mai importantă investiție geopolitică”, menționând în acest sens Republica Moldova.
”Guvernul Moldovei face lucrurile foarte bine în ceea ce privește reformele necesare”, a spus el, amintind că există unanimitate la nivelul statelor membre pentru a avansa parcursul european al Chișinăului.
Președintele Consiliului a apreciat că, după alegerile din Republica Moldova, care vor avea loc la finalul lunii, vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”.
Președintele Consiliului European a spus că în prezent sunt pregătite dezbaterile pentru viitorul buget UE, pentru ”politici foarte ambițioase”.
CONSILIUL EUROPEAN
Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, subliniază președintele Consiliului European
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
Antonio Costa se află într-un „tur al capitalelor” Uniunii Europene, care include și Bucureștiul, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat la începutul acestei săptămâni în România.
In Zagreb today with PM @AndrejPlenkovic 🇭🇷. Croatia, the EU’s newest member, is a valued and committed one. We discussed Ukraine, the EU budget, enlargement & migration – key issues for our common European agenda. 🇪🇺🇭🇷 https://t.co/qkcihzr8Em
— António Costa (@eucopresident) September 2, 2025
Antonio Costa a explicat că aceste vizite urmăresc să aducă instituțiile europene mai aproape de cetățenii UE, „o uniune a națiunilor, iar toate națiunile contează, toate vocile contează”.
„Este foarte important să ascultăm diferiți lideri pentru a creiona principalele noastre priorități și agenda pentru lunile care urmează. Este important să ne ascultăm unii pe alții, să construim unitatea, pentru că unitatea este principala putere în Uniunea Europeană”, a evidențiat președintele Consiliului European, amintind că agenda strategică existentă cuprinde mai multe priorități-cheie: competitivitatea, securitatea, ambele fiind interconectate.
„Trebuie să privim securitatea sub toate dimensiunile sale, inclusiv schimbări climatice, securitatea cetățenilor, apărare, care, la rândul lor, stimulează competitivitatea. Pentru aceasta, trebuie să colaborăm și să rămânem foarte stricți în elaborarea politicilor noastre”, a mai spus Costa.
Printre aspectele importante ale UE se numără și extinderea sau bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.
„Extinderea este, de departe, cea mai importantă investiție geopolitică pe care o putem face în propria noastră securitate – extinderea către Ucraina, extinderea către Moldova și, bineînțeles, către țările din Balcanii de Vest. Este un proces foarte solicitant, dar trebuie să ne concentrăm asupra lui și să îi acordăm prioritate. Trebuie să continuăm să colaborăm cu toate aceste țări pentru a ne asigura că, în acest ciclu instituțional, vom duce la bun sfârșit acest proces”, a subliniat președintele Consiliului European.
Citiți și: Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
CONSILIUL EUROPEAN
UE a ales “diplomația în detrimentul escaladării” prin acordul comercial cu Trump pe fondul “amenințării de la frontiera estică”: Nu sărbătorim revenirea tarifelor, iar implicarea SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută
Președintele Consiliului European, António Costa, a oferit luni impresia că ar admite faptul că războiul din Ucraina a fost un factor în acceptarea de către UE a acordului comercial mult criticat cu Statele Unite, într-o ruptură majoră în raport cu linia oficială de comunicare promovată de Comisia Europeană.
„Sunt conștient de frustrarea resimțită de mulți europeni care consideră că Uniunea a fost prea pasivă în modelarea acestor evoluții (…) Cu siguranță nu sărbătorim revenirea tarifelor. (…) Dar escaladarea tensiunilor cu un aliat-cheie din cauza tarifelor, în timp ce frontiera noastră estică este amenințată, ar fi fost un risc imprudent. De aceea, în acest moment, am ales diplomația în detrimentul escaladării”, a apreciat Costa, într-un discurs susținut luni la Forumul Strategic de la Bled, în Slovenia, unde a subliniat că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”.
„Am oferit spațiu dialogului, am ales reținerea, pentru că suntem responsabili. Stabilizarea relațiilor transatlantice și asigurarea implicării SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută”, a adăugat el.
Comentariile, surprinzător de directe, contrazic poziția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a insistat că pactul dezechilibrat — ce stabilește un tarif de bază de 15% pentru exporturile europene — nu are nicio legătură cu menținerea sprijinului președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, relatează Politico Europe.
„Nu există nicio legătură între cele două”, a spus von der Leyen vineri, în cadrul unei conferințe de presă în Finlanda, întrebată dacă preocupările legate de securitate au influențat UE să accepte acordul din iulie. Ea a apărat pactul, criticat în unele capitale europene ca o capitulare jenantă în fața cererilor americane, susținând că este „un bun acord comercial”.
Însă Costa, care reprezintă interesele statelor membre ale UE la Bruxelles, a recunoscut „frustrarea resimțită de mulți europeni, care percep Uniunea ca fiind prea pasivă în modelarea evoluțiilor din această vară privind comerțul, relațiile cu SUA și Ucraina.”
El a adresat și un avertisment Washingtonului, care a atacat UE din cauza reglementărilor sale din domeniul tehnologic, argumentând că acestea echivalează cu un exces de reglementare și cenzură. Săptămâna trecută, Trump a amenințat că va impune tarife țărilor ale căror reguli digitale „discriminează” firmele americane.
„Partenerii noștri — inclusiv SUA — trebuie să știe că UE își va apăra întotdeauna suveranitatea, cetățenii, companiile și valorile”, a spus Costa. „Diplomația nu trebuie niciodată confundată cu complacerea.”
În interiorul Comisiei se conturează treptat o revoltă, pe măsură ce oficiali de vârf își exprimă nemulțumirea față de răspunsul UE la intimidările americane și la amenințările repetate ale lui Trump.
Teresa Ribera, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, a declarat vineri pentru Financial Times că UE „nu poate fi supusă voinței unei țări terțe”, în timp ce comisarul pentru Strategie Industrială, Stéphane Séjourné, a spus săptămâna trecută că acordul comercial UE-SUA ar trebui revizuit dacă „intențiile” lui Trump s-ar transforma în „declarații”.
Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată la 21 august de Comisia Europeană.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“.
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE6 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- POLITICĂ1 week ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică