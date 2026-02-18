Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate

Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională, după ce judecătorii constituționali au respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi din totalul de 9 judecători ai Curții, după ce pronunțarea fusese amânată de cinci ori.

Potrivit unui anunț transmis de Guvern, „prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților”, apreciind că aceasta „confirmă corectitudinea demersului Guvernului României”.

„Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a declarat premierul.

Decizia CCR a fost salutată și de președintele Nicușor Dan, care a subliniat că reforma pensiilor speciale este „un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.”

Legea, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament anul trecut, introduce creșterea graduală a vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani, printr-o perioadă de tranziție de 15 ani, precum și modificarea modului de calcul al pensiei de serviciu. Noua formulă stabilește un cuantum de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.

Actul normativ a fost contestat la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a invocat, între altele, posibile efecte asupra independenței justiției, discriminarea față de alte categorii beneficiare de pensii de serviciu și lipsa de claritate a unor prevederi legislative. CCR a respins aceste argumente și a stabilit că legea respectă Constituția.

După pronunțarea deciziei, președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a reacționat afirmând că „independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, potrivit Digi24.

Decizia Curții vine după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ilie Bolojan a invocat în scrisoare necesitatea respectării obligațiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană, în temeiul articolului 148 alineatul (4) din Constituție, subliniind legătura directă dintre adoptarea reformei și absorbția fondurilor europene.

Premierul a explicat că autoritățile române au fost informate într-o întâlnire la care a participat ministrul investițiilor și proiectelor europene că, din perspectiva Comisiei Europene, jalonul privind reforma pensiilor speciale era considerat neîndeplinit, urmând ca o comunicare oficială să fie transmisă la sfârșitul lunii februarie, odată cu evaluarea fondurilor reținute României.

Reforma pensiilor de serviciu reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia în termenul stabilit a dus la suspendarea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă cererii de plată numărul 3. Guvernul susține că, odată cu decizia CCR și finalizarea procedurilor legislative, România poate relua discuțiile cu Comisia Europeană pentru recuperarea fondurilor.