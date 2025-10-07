Ilie Bolojan și ambasadorul Spaniei la București au discutat despre extinderea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară

Premierul Ilie Bolojan, l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării relațiilor bilaterale și identificării de noi oportunități de cooperare între cele două state.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile au vizat dezvoltarea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară, cu obiectivul de a crește capacitatea de producție și export a țării noastre și de a valorifica mai eficient potențialul economic al ambelor țări.

Totodată, au fost analizate modalitățile prin care România poate prelua bune practici din experiența Spaniei în dezvoltarea regională, inovare și atragerea de investiții.

Un alt subiect al discuției a fost noul cadru financiar multianual al UE și bugetul anual aferent, în vederea unei coordonări eficiente pentru a valorifica oportunitățile de finanțare disponibile.

Cu ocazia Zilei Naționale a Spaniei, care va fi sărbătorită în curând, prim-ministrul i-a transmis ambasadorului José Antonio Hernández Pérez-Solórzano urări de pace și prosperitate și a subliniat interesul României pentru consolidarea relațiilor bilaterale. La întrevedere a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului.