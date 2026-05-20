Ilie Bolojan și conducerea Dacia au discutat despre susținerea producției auto din România și viitorul programului Rabla

Alexandra Loy
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire de lucru cu Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania în cadrul Groupe Renault, discuțiile fiind axate pe evoluția și perspectivele industriei auto din România, informează Guvernul într-un comunicat.

În cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes strategic privind piața auto din România, inclusiv impactul programului Rabla asupra sectorului și necesitatea menținerii unor politici publice care să susțină reînnoirea parcului auto și dezvoltarea industriei naționale.

De asemenea, au fost analizate efectele creșterii prețurilor la energia electrică asupra costurilor de producție din industria auto și impactul acestora asupra competitivității producătorilor din România, într-un context economic european și internațional tot mai competitiv.

Discuțiile au vizat și programele de achiziții ale autorităților publice, precum și strategia privind administrarea flotelor auto ale instituțiilor statului, fiind subliniată importanța susținerii producției locale și a unui cadru predictibil pentru investiții și dezvoltare industrială.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate direcțiile strategice de dezvoltare ale Dacia în România, planurile de investiții și perspectivele de evoluție ale pieței auto.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat importanța dialogului constant dintre autorități și mediul de afaceri, precum și necesitatea adoptării unor măsuri care să sprijine competitivitatea industriei auto, unul dintre sectoarele strategice ale economiei românești.

Premierul Rumen Radev îi cere președintelui Trump să elimine vizele pentru cetățenii bulgari
"Inima Europei bate în Europa Centrală", afirmă Péter Magyar, la Varșovia, alături de Tusk. Liderul maghiar propune extinderea cooperării grupului de la Vișegrad cu Austria, Croația, România și Slovenia
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

