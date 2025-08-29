ROMÂNIA
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului au avut, vineri, consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, potrivit unui comunicat.
În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali proiectele de lege.
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraților, cu accent asupra creșterii vârstei de pensionare și a modificării modului de calcul.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de sănătate, cu accent asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale pentru pacienți și creșterii performanței manageriale.
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a menționat modificările ce vor fi introduse prin reforma administrației locale și care sunt circumscrise principiului echității sociale, precum și pe cele pentru reducerea personalului din administrația publică locală.
În domeniul insolvenței, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri au în vedere îmbunătățirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat și creșterea responsabilității administratorilor care aduc firmele în stare de insolvență.
În ceea ce privește reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului cu Comisia Europeană și OCDE pe tema guvernanței corporative și au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, precum și a indemnizațiilor acestora.
Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și ANCOM, instituții în care vor fi reduse bonusurile și organigramele cu 10% din posturile de specialitate și cu 30% din posturile serviciilor suport.
În ceea ce privește proiectul fiscalitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală și de a combate evaziunea fiscală.
Partenerii sociali – sindicatele și patronatele – au transmis punctele de vedere și analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental. De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislației subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii sociali și a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situația bugetară și dezechilibrele din sistem.
„În momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.
La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, reprezentanți ai celorlalte instituții guvernamentale care fac parte din acest organism de consultare.
CONSILIUL UE
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, participă la reuniunile informale cu omologii din UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, întâlnirea informală a miniștrilor Apărării din UE va avea loc în perioada 28-29 august și va oferi ministrului Ionuț Moșteanu prilejul de a reconfirma „angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinul ferm pentru Ucraina”.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.
Întâlnirea miniștrilor Apărării din UE va fi urmată de cea a miniștrilor de externe din țările membre, desfășurată tot în capitala daneză, în perioada 29-30 august, România fiind reprezentantă de ministrul Oana Țoiu.
On my way to 🇩🇰 Copenhagen for the 🇪🇺EU informal Foreign Ministers’ meeting. On the agenda:
✅ the Russian aggression against Ukraine
✅ exchange on Russian frozen assets
✅ developments in Gaza and Iran
✅ working methods and EU coordination ahead of #UNGA 80.
Ready to work…
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 29, 2025
MAE informează printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că discuțiile se vor concentra pe agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.
Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.
Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.
Reuniunea va fi co-prezidată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și de către ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, în calitate de președinție a Consiliului UE.
Citiți și: Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.
Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev.
Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”.
O reacție a renit și din partea României, prin ministrul de Externe, Oana Țoiu.
„Consternată de atacul aerian major de aseară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile și pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegația UE și British Council. Este încă o dovadă flagrantă a disprețului total al Rusiei față de eforturile internaționale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean. Trebuie făcute toate eforturile pentru ca toți autorii să fie trași la răspundere. România este pe deplin solidară cu Ucraina și cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Gândurile mele se îndreaptă către victime și familiile lor, precum și către personalul EUDEL și al British Council”, a scris Țoiu pe rețeaua de socializare X.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Președintele Consiliului European, António Costa, va vizita liderii UE în statele membre în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, în cadrul unui “tur al capitalelor” care va cuprinde și România, unde se va afla pe 4 septembrie pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, călcând astfel pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va întâlni luni, 1 septembrie, la Constanța, cu Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Consiliului, acest „Tour des Capitales” îi va permite președintelui Costa să adune opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale. În paralel, șefa Comisiei Europene va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, considerate statele UE din prima linie a flancului estic.
„În următoarele trei săptămâni, voi călători prin Europa, întâlnindu-mă cu liderii UE în capitalele lor. Aceste conversații vor contribui la conturarea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, datoria mea este să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi munci pentru a consolida cooperarea noastră, pentru că, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.
În cadrul întâlnirilor cu liderii, președintele Costa va discuta toate principalele priorități politice, precum și metodele de lucru ale Consiliului European.
Președintele va vizita majoritatea țărilor UE între 1 și 19 septembrie. O primă întâlnire cu prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, a avut loc pe 27 august la Bruxelles.
În prima săptămână a turneului său, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, pe 2 septembrie. Această vizită va fi precedată de participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, pe 1 septembrie, unde va susține un discurs principal.
Pe 2 septembrie, președintele Costa se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, la Zagreb.
Pe 3 septembrie, el se va întâlni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, la Viena.
Pe 4 septembrie, va fi în România pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și în Bulgaria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Rossen Jeliazkov.
Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu prim-ministrul Petr Fiala în Cehia și cu prim-ministrul Dick Schoof în Țările de Jos, pe 5 septembrie.
Detaliile săptămânii următoare vor fi anunțate vineri, 5 septembrie.
Până la sfârșitul anului, președintele António Costa va prezida două Consilii Europene formale, în octombrie și decembrie 2025, precum și Consiliul European informal care va avea loc la Copenhaga pe 1 octombrie. Întâlnirea Comunității Politice Europene este programată pentru 2 octombrie, tot în capitala daneză.
Costa va co-prezida Summitul UE-CELAC din 8-9 noiembrie în Columbia și Summitul UE–Uniunea Africană în Angola, pe 24-25 noiembrie. În numele UE, el va participa, de asemenea, la Săptămâna la Nivel Înalt a ONU și va susține discursuri în fața Adunării Generale ONU și a Consiliului de Securitate ONU în septembrie. De asemenea, el va particip la COP30, la Belém, în noiembrie.
ROMÂNIA
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență, a reacționat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, de origine palestiniană, după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit de un tânăr în București.
„Un atac asupra unui om motivat de culoarea pielii sau de originea sa este un atac direct asupra demnității umane. România nu trebuie să lase loc urii, iar cei care seamănă frică și xenofobie nu fac decât să răspândească slăbiciune și rușine. Am văzut atacul unui tânăr asupra altui tânăr, motivat exclusiv de diferențele dintre ei. Atacatorul îl percepe pe străin, venit să muncească legal, ca pe un invadator și îi spune să se întoarcă în țara sa, probabil sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect”, a subliniat Arafat într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Acesta a atras atenția că ura „nu apare din neant”, ci este „cultivată” de cei care urmăresc să „manipuleze emoțiile celor vulnerabili” și să „exploateze lipsa de educație istorică”.
„Tinerii noștri trebuie să știe că astfel de ideologii au adus omenirii doar suferință. Și Hitler a folosit tinerii pentru a instiga împotriva evreilor și a tuturor celor pe care îi consideră <<inferiori>>, iar rezultatul a fost unul dintre cele mai negre capitole din istoria omenirii”, a amintit șeful DSU.
Raed Arafat evidențiază responsabilitatea comună pe care o are fiecare dintre noi în fața unor astfel de gesturi.
„Cei care astăzi ridică mâna împotriva unui om pentru că este <<altfel>>, precum și cei care aprobă astfel de gesturi, chiar și prin tăcere, repetă, conștient sau nu, greșelile tragice ale trecutului. Rolul nostru este să învățăm, să ne amintim și să ne opunem ferm ori de câte ori ura încearcă să devină vocea dominantă”, a mai spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
Reacții cu privire la acest incident au venit și din partea președintelui Nicușor Dan și din partea Ambasada Bangladeshului la București.
