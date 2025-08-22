Ilie Bolojan, vizită pe șantierul Autostrăzii Moldovei: Finanțare asigurată prin PNRR pentru acest proiect strategic pentru România

Conectarea Moldovei și a Bucovinei reprezintă un proiect strategic pentru România, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a vizitat șantierul Autostrăzii Moldovei, pe tronsonul Focșani–Bacău, împreună cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

„Finanțare asigurată pentru Autostrada Moldovei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru înseamnă că sumele necesare vor fi asigurate, astfel încât, în toamna anului viitor, lucrările pe toate tronsoanele să fie finalizate”, a subliniat Bolojan.

El a amintit că valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei, fiind nevoie ca statul să deconteze lunar plăți cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei.

În context, premierul a discutat cu ministrul Transporturilor și cu cel al Finanțelor pentru „a găsi soluții de asigurare a fluxului de plăți și, de asemenea, va fi nevoie de o mobilizare susținută a constructorilor”.

„Pe cele două tronsoane mari ale întregului traseu al autostrăzii, lucrările sunt realizate într-un stadiu cuprins între 30% și 80%. Sunt peste 5.000 de muncitori care lucrează zilnic pe șantier. Le mulțumesc constructorilor pentru mobilizare, pentru că finalizarea la timp a lucrărilor la autostradă este un angajament comun între Guvern, CNAIR și constructori. Peste 100 km din tronsonul Ploiești–Pașcani sunt deja deschiși circulației”, a mai arătat prim-ministrul.

Autostrada Moldovei va avea aproximativ 440 de kilometri și va face parte din rețeaua centrală, urmând să aibă a un impact economic și social substanțial pentru regiune, reducând semnificativ timpul de călătorie și îmbunătățind siguranța.