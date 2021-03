Iluminatul Palatului Cotroceni, întrerupt cu ocazia Orei Pământului. Klaus Iohannis: Protejarea Planetei, o responsabilitate zilnică a fiecăruia dintre noi

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european pentru gestionarea crizelor Janez Lenarcic au mulțumit sâmbătă României pentru donația a încă 50.400 de doze de vaccin anti-COVID-19 către Republica Moldova prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, prin care până la 75% din costurile acestui transport sunt finanțate de Comisia Europeană.

“Uniunea Europeană își sprijină vecinii în vremuri grele. Astăzi mobilizăm vaccinuri pentru Republica Moldova prin Mecanismului de Protecție Civilă al UE, mulțumită României“, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

De asemenea, UE își va mobiliza rezerva medicală RescEU găzduită în Germania, Belgia, Grecia și România pentru a trimite 1,2 milioane de articole de echipament de protecție individuală în Macedonia de Nord și Muntenegru. România a fost prima țară membră care a fost gazda acestei facilități strategice.

“UE continuă să-și sprijine vecinii în lupta împotriva pandemiei. Mulțumesc tuturor statelor membre pentru solidaritatea lor. Mulțumesc, în special României, că a ajutat încă o dată Moldova prin Mecanismul de protecție civilă al UE. Nu putem învinge această pandemie decât împreună”, a spus și comisarul Lenarcic, citat într-un comunicat.

