Imaginea unității europene cu Ucraina la trei ani de la invazia Rusiei: “Putin nu ne face cadou pacea. Trebuie să câștigăm pacea cu putere și unitate”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, și comisarul pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, au participat astăzi în Lituania la „Ziua independenței energetice”, ceremonia oficială care a marcat decuplarea definitivă a țărilor baltice de la rețeaua energetică a Rusiei.

Începând de astăzi, Estonia, Letonia și Lituania sunt complet independente de sistemele de energie electrică din Rusia și Belarus. Acestea s-au integrat cu succes în piața internă de energie a UE prin aderarea la rețeaua continentală europeană prin Polonia, informează un comunicat al Executivului European.

Plugged into Europe! 🔌

The Baltics 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 have disconnected from the Russian power grid and fully synchronised with the 🇪🇺 continental one, marking their energy independence.

After two decades of preparation, it is now time to benefit from our common energy system.

