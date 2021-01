IMAGINEA ZILEI în România și în Europa: Klaus Iohannis, unul dintre primii lideri UE care s-au vaccinat împotriva COVID-19

Căpitanul Tom Moore a fost înnobilat vineri de regina Elisabeta a II-a în cadrul primei activități publice a monarhului britanic de la debutul pandemiei de coronavirus, informează BBC.

Veteranul care a împlinit 100 de ani la 30 aprilie aprilie și care a strâns peste 32 milioane de lire sterline pentru sprijinirea sistemului național de sănătate a fost făcut cavaler și a primit titlul de “Sir” în cadrul unei “ceremonii unice” la Castelul Windsor.

Arise, Captain Sir Thomas Moore!

Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020