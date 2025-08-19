Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal

Președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni reuniți în Biroul Oval, cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și Republicii Moldova pe fundal, au oferit luni imaginea zilei în lume.

La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.

După întâlnirea tête-à-tête dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval, la Casa Albă a avut loc o fotografie de familie și o reuniune extinsă cu liderii europeni, menită să contureze următorii pași în privința securității Ucrainei și a păcii pe continent.

Ulterior, Trump, Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, au purtat discuții în Biroul Oval, liderii fiind fotografiați în jurul biroului lui Trump.

O notă aparte a făcut-o harta pe care delegația ucraineană a adus-o la Washington și care s-a aflat în încăpere și în timpul întrevederii dintre președinții SUA și Ucrainei.

Harta ilustra cum partea estică, colorată în roz, arăta aproximativ 20% din teritoriul țării aflat sub controlul Rusiei — o amintire dură a războiului care durează de aproape patru ani, precum și nivelul de ocupare pe care forțele ruse îl au în diferite regiune precum Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson, alături de peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Harta respectivă cuprinde și Republica Moldova și România, precum și partea de nord a Mării Negre.

După discuțiile de la Casa Albă cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american a declarat că va coordona garanțiile de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord și a susținut că sunt în curs pregătiri pentru o întâlnire Zelenski–Putin. El a adăugat că, ulterior, ar urma și o reuniune trilaterală cu cei doi și Trump.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au avut luni noapte o convorbire telefonică de aproximativ 40 de minute la capătul căreia liderul de la Casa Albă, care îi găzduia la acel moment pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe principalii lideri europeni, a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.

Vladimir Putin a fost de acord să aibă discuții față în față cu Volodimir Zelenski, potrivit lui Donald Trump și liderilor europeni, iar SUA și aliații europeni, reuniți în cadrul Coaliției de Voință, vor oficializa garanțiile de securitate pentru Ucraina, unele care urma să fie inspirate din articolul 5 din Tratatul NATO.