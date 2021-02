IMAGINEA ZILEI Moment istoric. Roverul Perseverance, lansat de NASA, a ajuns pe Marte. Joe Biden: Nimic nu rămâne în tărâmul imposibilului

Roverul Perseverance, trimis de NASA pe Marta, supranumită planeta roși, a ajuns joi seară pe suprafața planetei marte, la ora 22.55 (ora României), așa cum era programat.

Perseverance este cel mai complex laborator științific trimis până acum într-o astfel de misiune și este cel al treilea vehicul trimis de pe Pământ, după cele ale Emiratelor Arabe Unite și Chinei, care a parcurs distanța Pământ – Marte în acest an, profitând de o fereastră de oportunitate, informează Digi24.

Roverul a atins suprafața planetei Marte la ora programată, 22.55, ora României.

“I am safe on Mars” (Sunt în siguranță pe Marte) este primul mesaj transmis de Perseverance, de la 480 de milioane de kilometri depărtare.

„Perseverance este în viață pe suprafața planetei Marte”, a anunțat NASA pe canalul YouTube.

La câteva minute după amartizare, au sosit și primele imagini luate de roverul Perseverance, în care se vede suprafața aridă a planetei Marte.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

Președintele Joe Biden a urmărit în picioare transmisiunea NASA cu momentul istoric în care roverul Perseverance a ajuns, joi, pe planeta Marte, după o călătorie de șapte luni în care a parcurs 470 de milioane de kilometri.

Pe contul oficial de Twitter al Casei Albe a fost postată o fotografie în care președintele american, în picioare, lângă un birou, privește la un ecran aflat pe perete, unde sunt transmise în direct imaginile NASA cu amartizarea roverului Perseverance.

Fotografia este însoțită de un mesaj din partea lui Joe Biden: “Felicitări NASA și tuturor celor care au muncit asiduu ca să facă posibilă această asolizare istorică a roverului Perseverance. Astăzi am dovedit încă o dată că prin puterea științei și cu ingeniozitatea americană, nimic nu rămâne dincolo de tărâmul posibilității”.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k

— President Biden (@POTUS) February 18, 2021