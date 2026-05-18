IMM-urile din industria prelucrătoare pot accesa din 26 mai programul SME Eco-Tech, cu un buget de peste 288 milioane lei pentru investiții verzi și digitale

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat lansarea programului SME Eco-Tech, destinat sprijinirii tranziției verzi și digitale a IMM-urilor din industria prelucrătoare, prin granturi și credite bancare pentru investiții în energie regenerabilă, digitalizare și eficiență energetică.

Înscrierile în program se vor desfășura pe platforma sme-ecotech.gov.ro în perioada 26 mai 2026, ora 10:00 – 24 iunie 2026, ora 20:00, cu posibilitatea prelungirii sesiunii până la epuizarea bugetului disponibil.

Programul beneficiază de un buget total de 288,8 milioane de lei, echivalentul a 54 de milioane de franci elvețieni, finanțarea fiind asigurată prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2), în cadrul celei de-a doua contribuții elvețiene acordate României. Potrivit ministerului, 70% din fonduri provin din contribuția nerambursabilă a Confederației Elvețiene.

Schema de sprijin combină un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 267.240 lei, cu un credit bancar care trebuie să acopere cel puțin 60% din proiect și să fie contractat prin una dintre băncile partenere selectate de minister.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Investițiile care pot primi finanțare includ echipamente pentru producerea energiei regenerabile, precum panouri fotovoltaice, turbine eoliene, pompe de căldură sau instalații geotermale, tehnologii pentru colectarea și reciclarea deșeurilor, sisteme digitale pentru eficiență energetică și monitorizarea consumului de resurse, precum și echipamente IT, software, semnătură electronică și alte tehnologii necesare activității de producție.

Ministerul precizează că cel puțin 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să fie reprezentate de investiții în echipamente verzi sau digitale.

Programul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii cu capital integral privat, active în sectoarele industriei prelucrătoare, inclusiv industria alimentară, textile, chimie, IT, metalurgie, mobilă, farmaceutică sau producția de echipamente electrice și electronice.

Companiile eligibile trebuie să fi fost înregistrate cel târziu la 31 decembrie 2021 și să nu aibă datorii la bugetul de stat. Microîntreprinderile nu pot aplica în cadrul acestei scheme de finanțare.

Fiecare beneficiar va trebui să creeze cel puțin un loc de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină activitatea și numărul de angajați până la 31 mai 2029.

Potrivit MEDAT, finanțarea va fi acordată după principiul „primul venit, primul servit”, în ordinea înscrierii proiectelor.