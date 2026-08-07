IMM-urile din România vor putea beneficia de 100 milioane de euro, grație unui credit acordat de BEI către BRD Sogelease IFN

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de 100 milioane de euro subsidiarei de leasing a BRD Groupe Société Générale, pentru a extinde finanțarea destinată companiilor din întreaga Românie, finanțarea urmând să sprijine atât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cât și companiile cu capitalizare medie (Mid-Caps) care realizează investiții în diverse sectoare ale economiei.

Operațiunea va permite BRD Sogelease să ofere finanțare în condiții avantajoase companiilor românești care urmăresc extinderea activității, creșterea productivității și dezvoltarea sustenabilă. Din valoarea totală a împrumutului, 15% este rezervată proiectelor verzi, inclusiv investițiilor în eficiență energetică, energie regenerabilă și transport sustenabil.

Obiectivul constă în facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-urile și companiile cu capitalizare medie din România, care întâmpină dificultăți mai mari în obținerea finanțării pe termen lung comparativ cu omologii lor din multe alte state membre ale Uniunii Europene.

„În economia de astăzi, aflată într-o schimbare rapidă, accesul la finanțare reprezintă un factor-cheie al competitivității. Prin parteneriatul cu BRD Sogelease, mobilizăm investiții acolo unde contează cel mai mult: în rândul antreprenorilor români. Această finanțare va ajuta companiile să devină mai reziliente, mai inovatoare și mai bine pregătite pentru oportunitățile viitorului”, a declarat Ioannis Tsakiris, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții.

Se estimează că aproximativ 80% din împrumutul BEI va fi utilizat în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, cunoscute la nivelul Uniunii Europene drept regiuni de coeziune, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială a țării. Creditul oferă finanțare pe termen lung, în euro sau lei, în condiții mai avantajoase decât alternativele disponibile pe piață.

„Parteneriatul nostru de lungă durată cu Banca Europeană de Investiții reflectă angajamentul comun de a sprijini creșterea și reziliența economiei românești. Această nouă facilitate de finanțare ne va permite să oferim IMM-urilor și companiilor cu capitalizare medie un acces îmbunătățit la finanțare pe termen lung, în condiții atractive, ajutându-le să investească în extindere, inovare, productivitate și dezvoltare sustenabilă. Cooperarea cu BEI ne consolidează capacitatea de a sprijini companiile din toată România, în special în regiunile de coeziune, unde accesul la finanțare rămâne esențial pentru valorificarea potențialului economic. La BRD Sogelease, rămânem ferm angajați în susținerea antreprenorilor și companiilor locale prin soluțiile financiare de care au nevoie pentru a crește, a se adapta și a contribui la prosperitatea pe termen lung a țării, aceasta fiind o componentă-cheie a ofertei de soluții financiare a Grupului BRD în România”, a declarat Gabriel Mihai, director general al BRD Sogelease.

Noua operațiune se bazează pe colaborarea anterioară dintre BEI și BRD Sogelease IFN, care a inclus împrumuturi în valoare totală de 305 milioane de euro acordate în ultimul deceniu.