Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, cu doar câteva ore înaintea reuniunii liderilor „Coaliției de Voință”, consacrată sprijinirii Ucrainei, relatează BBC.

La sosirea delegației ucrainene, în curtea castelului vechi de aproape o mie de ani, situat la vest de Londra, a răsunat imnul național al Ucrainei, înainte ca Zelenski să fie invitat în interior pentru o audiență privată cu suveranul britanic, în cadrul celei de-a treia întâlniri dintre cei doi din acest an.

Întâlnirea a fost descrisă de presa britanică drept un gest public de susținere pentru liderul ucrainean, în contextul războiului prelungit cu Rusia, și a avut loc cu doar câteva ore înaintea summitului „Coaliției de Voință”, la care participă, printre alții, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Franței, Emmanuel Macron, care va interveni online.

Regele Charles și Zelenski s-au mai întâlnit în martie, la Sandringham, unde suveranul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la ceai, într-o atmosferă informală.

În paralel, la Londra, premierul britanic Keir Starmer a lansat un nou apel către aliații europeni: „Este momentul ca aliații să facă mai mult; să accelereze livrarea de arme cu rază lungă de acțiune, pentru ca Ucraina să poată construi pe baza succeselor sale”, a declarat el, potrivit unui comunicat al Downing Street, emis înaintea reuniunii.

Summitul de vineri reunește principalii susținători ai Kievului, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea sezon de iarnă, iar Statele Unite și Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni împotriva sectorului energetic rus, menite să „paralizeze economia de război a Moscovei”.

Totodată, liderii europeni au făcut un nou pas către finanțarea apărării Ucrainei pentru următorii doi ani, dar fără a ajunge la un acord asupra așa-numitului „împrumut de reparații” garantat de activele ruse înghețate.

„Rusia ar trebui să ia aminte: Ucraina va avea resursele financiare necesare pentru a se apăra”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, la finalul summitului de joi de la Bruxelles.

Starmer a insistat că este timpul ca statele europene „să finalizeze procesul privind activele suverane ruse, pentru a elibera miliarde de lire destinate apărării Ucrainei”.

Între timp, Zelenski continuă să solicite rachete cu rază lungă de acțiune, după ce a plecat de la Washington fără să obțină rachetele Tomahawk, în pofida apelurilor repetate.

Regatul Unit și Franța furnizează deja Ucrainei rachete Storm Shadow și Scalp, iar Kievul produce propriile Flamingo și Neptune. Ucraina insistă, însă, să primească și rachetele germane Taurus, o solicitare la care Berlinul nu a dorit să răspundă pozitiv până în prezent din teama de a nu escalada tensiunile cu Rusia.

Premierul britanic a anunțat, totodată, „accelerarea programului de producție a rachetelor de apărare antiaeriană”, prin care Londra intenționează să livreze Ucrainei peste 5.000 de astfel de arme, inclusiv 140 de rachete multifuncționale ușoare ce urmează să fie trimise în această iarnă.