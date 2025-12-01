JAPONIA
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Împăratul Japoniei, Naruhito, a transmis un mesaj oficial de felicitare președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale sărbătorite pe 1 Decembrie. În scrisoarea sa, suveranul nipon adresează urări cordiale șefului statului român și poporului român.
„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am deosebita plăcere de a vă transmite, Excelența Voastră, felicitările mele călduroase și cele mai sincere urări de fericire, precum și de prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră”, se arată în mesajul împăratului Japoniei, transmis prin canale diplomatice de Ambasada Japoniei în România.
Scrisoarea, scurtă și solemnă, reflectă tradiția diplomatică a Casei Imperiale Japoneze și vine în contextul relațiilor bilaterale tot mai consolidate dintre România și Japonia, inclusiv prin Parteneriatul Strategic lansat în 2023.
Prin mesajul său, suveranul japonez se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței, Republicii Moldova și Ucrainei și regelui britanic Charles al III-lea.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO
Consilierul prezidențial Marius Lazurca și ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, au avut joi o întrevedere la Palatul Cotroceni privind noi proiecte bilaterale în cadrul parteneriatului strategic româno-nipon, precum și sprijinul Japoniei pentru aderarea României la OCDE.
Într-o postare pe contul său de X, Lazurca a precizat că a avut o “discuție substanțială” cu Takashi Katae.
“Principalul subiect al discuției a fost relația bilaterală excelentă dintre România și Japonia, confirmată de un parteneriat strategic dinamic. România și Japonia sunt hotărâte să continue dialogul politic, să consolideze cooperarea economică și să lanseze noi proiecte“, a transmis consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă.
I had a substantive discussion with the Ambassador of Japan, Takashi Katae, at the Cotroceni Palace. Our excellent bilateral relations 🇷🇴- 🇯🇵, confirmed by a vibrant Strategic Partnership, were the main topic. Romania and Japan are committed to advancing the political dialogue,… pic.twitter.com/h7VA5I1sW9
— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) November 13, 2025
“Am convenit amândoi că, în contextul internațional complicat actual, state cu viziuni similare, precum ale noastre, ar trebui să consolideze și mai mult cooperarea bilaterală. Am mulțumit Japoniei pentru sprijinul continuu acordat obiectivului României de a deveni membru al OCDE și am reconfirmat angajamentul nostru de a contribui la aprofundarea parteneriatului UE-Japonia și a cooperării NATO-Japonia”, a mai adăugat Marius Lazurca.
Alianța între Japonia și SUA este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, subliniază Pete Hegseth
Alianța între Japonia și Statele Unite este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, a subliniat secretarul de stat al Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei întrevederi cu ministrul japonez al Apărării Shinjiro Koizumi, ce a avut loc la Tokyo, conform AFP, citat de Agerpres.
Întâlnirea a fost prilejuită de vizita de două zile – de luni până miercuri – a președintelui SUA, Donald Trump, în Japonia, care a inclus și discuții legate de apărare.
„Pentru a răspunde unor evenimente regionale neprevăzute și a garanta securitatea țării noastre, alături de Japonia, suntem nerăbdători să continuăm consolidarea alianței noastre”, a adăugat Hegseth.
Japonia, o țară care are în Constituția pacifistă o limitare a capacităților militare, consacrate doar dimensiunii defensive, se orientează în prezent spre o politică de apărare mult mai activă sub impulsul SUA. Aproximativ 60.000 de militari americani sunt staționați în prezent în arhipelagul nipon.
Ministrul apărării japonez a confirmat, la rândul său, că Japonia dorește să-și crească bugetul militar la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) până la sfârșitul anului fiscal actual, care se încheie la 31 martie 2026, devansând cu doi ani calendarul inițial.
„Ținând cont de consolidarea semnificativă a capacităților balistice în regiune este importantă întărirea, fără răgaz, a sistemului nostru de apărare antirachetă”, a explicat Koizumi, reiterând obiectivul stabilit săptămâna trecută de către șefa guvernului nipon Sanae Takaichi.
Oficialul nipon a accentuat și practica netransparentă a Chinei în domeniul cheltuielilor militare.
Cu ocazia vizitei sale în Japonia, Donald Trump a avut o întâlnire cu noul prim-ministru conservator nipon Sanae Takaichi.
De la Tokyo, Trump și noul premier japonez reafirmă angajamentul pentru o regiune Indo-Pacific „liberă și deschisă": Astăzi începe un nou capitol în epoca de aur a alianței Japonia–SUA
Cu această ocazie, cei doi lideri au semnat un acord-cadru privind cooperarea pentru asigurarea aprovizionării cu minerale critice și pământuri rare.
China deține aproape un monopol asupra acestor resurse, pe care le-a transformat într-un instrument economic strategic în disputa comercială cu Statele Unite, iar Washingtonul caută să consolideze parteneriatele cu alte state pentru a reduce această dependență.
Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului nipon.
Într-un mesaj publicat pe X, șeful statului i-a transmis “călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”.
“Țările noastre împărtășesc legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de puternicul nostru Parteneriat Strategic. Aștept cu interes să dezvoltăm în continuare această relație specială”, a mai scris Nicușor Dan.
Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your historic election as Japan’s first female Prime Minister.
Our countries share historic ties based on common values and objectives, confirmed by our strong Strategic Partnership.
I am looking forward to further developing this…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 21, 2025
Conservatoarea în vârstă de 64 de ani este cunoscută drept „Doamna de Fier” a Japoniei, fiind o admiratoare a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher. Aceasta este a treia ei încercare de a deveni liderul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în cinci ani din partidul său, LDP, afectat de scandaluri, relatează BBC.
Takaichi Sanae a fost felicitată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de alți lideri europeni.
În ceea ce privește relațiile bilaterale dintre Tokyo și București, Japonia și România au semnat în 2023 o declarație comună de instituire a parteneriatului strategic.
Japonia este a doua țară din Asia, după Coreea de Sud, cu care România are un parteneriat strategic.
Instituirea Parteneriatului Strategic cu Japonia a marcat avansarea cooperării româno-japoneze la cel mai înalt nivel și trecerea la o etapă superioară de valorificare a potențialului bilateral, în baza valorilor și a principiilor împărtășite de cele două țări, pe trei dimensiuni cheie: politica externă și dialogul pe teme de securitate, cooperarea economică și în domeniul asistenței pentru dezvoltare, respectiv cooperarea în domeniile culturii, științei și tehnologiei, inovării, cercetării și dezvoltării.
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital
Sondaj INSCOP: Marea majoritate a românilor (88,2%) declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor
Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională
Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918
