Importurile de energie ale UE au continuat să scadă în 2025. SUA domină livrările de GNL, iar Norvegia rămâne principal furnizor de gaze și un actor-cheie pe piața petrolului

Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
Importurile de produse energetice ale Uniunii Europene au continuat să scadă în 2025, atât ca valoare, cât și ca volum, în timp ce gazele naturale lichefiate au înregistrat o creștere semnificativă, potrivit datelor publicate de Eurostat.

În total, UE a importat produse energetice în valoare de 336,7 miliarde de euro, echivalentul a 723,3 milioane de tone, în scădere cu 11,1% ca valoare și cu 0,6% ca volum față de 2024.

Tendința de reducere este vizibilă încă din 2022: valoarea importurilor a scăzut cu 51,4%, de la 693,4 miliarde de euro, iar volumul s-a diminuat cu 14,9%, de la 849,6 milioane de tone.

Pe segmente, importurile de petrol au înregistrat scăderi atât ca valoare (-17,8%), cât și ca volum (-6,1%), în timp ce gazele naturale lichefiate au avut o evoluție opusă, cu o creștere de 35,2% în valoare și de 24,4% în volum.

În cazul gazelor naturale în stare gazoasă, valoarea importurilor a crescut ușor (+3,4%), însă volumul a scăzut cu 5,3%, semnalând o dinamică mixtă pe această categorie.

Datele mai arată că Statele Unite și Norvegia își mențin poziția de furnizori-cheie pentru piața energetică europeană.

Astfel, Statele Unite (15,1%), Norvegia (14,4%) și Kazahstan (12,7%) au fost principalii furnizori de petrol pentru UE în 2025.

În ceea ce privește gazele naturale lichefiate, Statele Unite au furnizat peste jumătate din totalul importurilor (56%), fiind urmate de Rusia (13,9%) și Qatar (8,9%).

Pentru gazele naturale în stare gazoasă, Norvegia a fost principalul partener, cu 52,1% din importuri, urmată de Algeria (17,4%) și Rusia (10,4%).

Sorin Grindeanu, vizită la Bruxelles: Liderul PSD se întâlnește cu liderii instituțiilor UE și ai socialiștilor europeni
Sorin Grindeanu, vizită la Bruxelles: Liderul PSD se întâlnește cu liderii instituțiilor UE și ai socialiștilor europeni
Lille va găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE, învingând Roma într-o cursă în care s-au mai aflat alte șapte orașe, inclusiv București
Lille va găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE, învingând Roma într-o cursă în care s-au mai aflat alte șapte orașe, inclusiv București
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

