ÎmprEUnă: În trei luni de zile s-au administrat în UE 81,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19

81.500.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrare în Uniunea Europeană de la începutul campaniei de vaccinare și până ieri, 8 aprilie.

Tot până la data de 8 aprilie au fost livrate 108 milioane de doze de vaccin în întreaga Uniune. România a administrat până în prezent 2.206.254 de doze, potrivit ultimelor date furnizate de ROVaccinare.

Vaccination continues to progress steadily.

As of today, more than 108 million vaccine doses will have reached EU countries.#SafeVaccines

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 8, 2021