În 2027, antreprenorii și cercetătorii din UE vor avea la dispoziție 1,8 miliarde de euro pentru investiții în tehnologii strategice

Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru 2027 al Consiliului European pentru Inovare (EIC), care pune la dispoziție 1,8 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor europeni cu proiecte promițătoare în domeniul tehnologiilor avansate, potrivit unui comunicat.

Acesta este ultimul pachet de finanțare al EIC din cadrul programului Orizont Europa 2021–2027 și urmărește transformarea rezultatelor cercetării de vârf în inovații pregătite pentru piață, precum și consolidarea capacității Europei de a dezvolta și extinde tehnologii strategice.

Sprijinul va acoperi întregul parcurs al inovării, de la cercetarea aflată în faze incipiente până la comercializare și dezvoltarea companiilor. Programul prevede simplificarea și accelerarea accesului la finanțare, dar și măsuri care să ajute firmele susținute de EIC să își găsească primii clienți, inclusiv prin achiziții publice.

Noile măsuri contribuie la aplicarea Strategiei UE pentru start-up-uri și companii în expansiune și a Busolei pentru competitivitate. Finanțarea va continua să susțină dezvoltarea companiilor inclusiv în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare, civilă și militară, și al apărării, prin Fondul Scaleup Europe și schema EIC STEP Scale Up.

Printre prioritățile pentru 2027 se numără finalizarea finanțării pentru inițiativele introduse în 2026: Fondul Scaleup Europe, cu un miliard de euro, investițiile în apărare, cu 200 milioane de euro, și programul-pilot Advanced Innovation Challenges, cu 25 milioane de euro. Acesta din urmă sprijină 20 de proiecte de fezabilitate, dintre care zece sunt așteptate să avanseze în 2027 către realizarea de prototipuri și demonstrații. Abordarea urmărește susținerea în etape a unor inovații care implică riscuri ridicate, dar au potențialul de a genera beneficii importante.

Programul introduce și modificări ale principalelor instrumente EIC. În cazul Pathfinder, destinat cercetării de vârf, vor fi îmbunătățite procedurile de gestionare a numărului mare de candidaturi. Prin EIC Transition, sprijinul va fi orientat către echipe individuale și companii, în locul consorțiilor, pentru a consolida impactul rezultatelor cercetării asupra inovării.

O altă schimbare vizează extinderea sprijinului pentru start-up-urile conduse de femei. Programul Women TechEU va fi reorganizat, iar granturile vor fi dublate, până la 150.000 de euro pentru fiecare start-up. Totodată, va fi introdus un nou premiu european pentru femeile inovatoare în domeniul tehnologiilor cuantice, care îl va completa pe cel existent pentru femeile inovatoare.

Companiile sprijinite de EIC vor beneficia și de măsuri care să le permită testarea tehnologiilor împreună cu potențiali cumpărători din sectorul public și privat.

Consiliul European pentru Inovare dispune de un buget de peste 10 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027, în cadrul Orizont Europa. De la lansare, a susținut peste 800 de companii și aproape 700 de proiecte de cercetare, prin instrumente care acoperă cercetarea, comercializarea și dezvoltarea start-up-urilor și a companiilor în expansiune.

Fondul EIC a investit aproape două miliarde de euro în peste 375 de start-up-uri din domeniul tehnologiilor avansate, atrăgând co-investiții de 3,5 ori mai mari decât sumele investite.

În 2026, EIC a lansat și Fondul Scaleup Europe, pentru care a angajat un miliard de euro, cu obiectivul de a atrage cel puțin alte patru miliarde de euro de la investitori. Administrat de EQT, fondul urmărește să ajute companiile europene cu potențial ridicat să devină lideri mondiali, prin investiții cu o valoare medie de peste 100 milioane de euro.