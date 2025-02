În ajunul a trei ani de la invazia Rusiei, Zelenski anunță că este gata să renunțe la funcția de președinte în schimbul păcii și aderării Ucrainei la NATO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut duminică discuții telefonice cu premierul britanic, Keir Starmer, și cu președintele francez Emmanuel Macron, în cadrul cărora au abordat sprijinul de „neclintit” pentru Ucraina, atât pe plan financiar, cât și militar.

„Am avut discuții constructive la telefon în acest weekend cu Emmanuel Macron și Keir Starmer. Am discutat despre sprijinul nostru de neclintit pentru Ucraina, atât pe plan financiar, cât și pe plan militar. Am făcut un bilanț al contactelor noastre cu partenerii noștri americani și am discutat despre planurile pentru apărarea și securitatea continentului nostru”, a scris Ursula von der Leyen, pe platforma X.

Had good exchanges on the phone this weekend with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer.

We discussed our unflinching support to Ukraine, financially and militarily.

We shared updates on our contacts with US partners and discussed plans for the defence & security of our continent.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2025