În ajunul discursului său în casa democrației europene, Mark Carney face apel către 10 state UE să ratifice acordul comercial dintre Uniune și Canada

Premierul canadian Mark Carney le-a cerut celor 10 state membre ale UE care nu au ratificat încă acordul comercial dintre Uniune și Canada să facă acest lucru, în contextul în care Ottawa caută să își consolideze relațiile cu Europa după eșecul negocierilor comerciale cu Washingtonul.

Carney a adresat apelul celor 10 țări – Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia și Slovenia – într-un interviu acordat Financial Times, susținând că apropierea de Europa reprezintă cea mai bună abordare într-o lume marcată de incertitudine, scrie Politico Europe.

El a descris acordul comercial drept o „inițiativă pozitivă”, benefică atât pentru Europa, cât și pentru Canada, și a adăugat că acesta ar face ambele părți „mai suverane, mai reziliente, mai independente” și mai prospere.

Acordul este deja aplicat efectiv, a declarat Carney, însă ratificarea de către celelalte state membre ale UE ar putea deschide calea către aprofundarea relațiilor dintre cele două părți.

„Aș dori să folosesc această oportunitate pentru a le încuraja să facă acest lucru”, a afirmat premierul canadian.

Eforturile privind ratificarea acordului reprezintă doar una dintre componentele demersurilor mai ample ale guvernului de la Ottawa pentru apropierea de Europa. În cadrul unor discuții separate, oficialii canadieni lucrează la consolidarea cooperării în domenii precum materiile prime critice, educația, infrastructura digitală și securitatea în Arctica. O reuniune programată luna viitoare la Montreal urmează să contribuie la avansarea acestor demersuri.

Acordul dintre Canada și UE, intrat în vigoare provizoriu în 2017, nu a fost ratificat de 10 dintre cele 27 de state membre ale blocului comunitar, pe fondul îngrijorărilor că exporturile agricole canadiene ar putea afecta fermierii europeni.

Reorientarea lui Carney către Europa vine după mai multe luni de escaladare a tensiunilor comerciale cu Washingtonul. În august, președintele american Donald Trump a impus tarife suplimentare de 50% pentru anumite produse canadiene, inclusiv automobile, alcool și produse lactate. Trump a descris, de asemenea, Canada drept un posibil „al 51-lea stat” american și a ordonat ca Lacul Ontario să fie redenumit „Lacul America”.

Carney se va adresa joi Parlamentului European, prezentând Canada drept un partener de încredere în contextul deteriorării relațiilor dintre Ottawa și Washington. De altfel, liderul canadian va fi invitat de onoare la discursul privind Starea Uniunii Europene al președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

„Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada și partenerii noștri europeni se apropie tot mai mult. Valorile noastre comune, punctele forte complementare și interesele comune reprezintă fundația solidă pe care putem construi un viitor mai puternic. Împreună, Canada și partenerii săi europeni au ambiția și forța de a crea o lume mai justă, mai stabilă și mai prosperă pentru toți”, a declarat prim-ministrul Canadei, înaintea vizitei, în timp ce presa occidentală relatează că Ottawa propune ideea unui statut informal de „membru asociat al Uniunii Europene”.

De la preluarea mandatului, Mark Carney a consolidat și extins relațiile Canadei cu partenerii europeni. În iunie 2025, Canada și UE au lansat „Parteneriatul strategic UE-Canada pentru viitor”, destinat aprofundării cooperării în domenii precum comerțul, tehnologia, energia și securitatea.

Tot în 2025, Canada și UE au semnat Parteneriatul pentru securitate și apărare (SDP), un cadru politic fără caracter juridic obligatoriu care reunește activitățile de cooperare în domeniul securității și apărării cu statele membre ale UE.

În februarie 2026, Canada a devenit prima țară din afara Europei care s-a alăturat inițiativei UE „Security Action for Europe” (SAFE), despre care guvernul canadian afirmă că va deschide oportunități în valoare de sute de milioane de dolari și acces la piețe pentru industria canadiană de apărare, companii și lucrători.

În luna mai, Mark Carney a devenit primul lider din afara Europei care a participat la un summit al Comunității Politice Europene, desfășurat în Armenia.