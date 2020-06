În ajunul președinției germane a Consiliului UE, Emmanuel Macron merge în Germania pentru a arăta “voința comună” cu Angela Merkel privind relansarea UE

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni într-un Consiliu European extraordinar convocat de președintele instituției, Charles Michel, în perioada 17-18 iulie, pentru negocierile privind planul gigantic de 1.850 de miliarde de euro destinate relansării economice. Reuniunea, considerată crucială viitorul post-criză al Uniunii Europene, va fi prima întrunire în format fizic a liderilor UE de la izbucnirea pandemiei cu noul coronavirus și primul summit al UE în cursul președinției germane a Consiliului, care debutează la 1 iulie.

“Pe 17 și 18 iulie, președintele Consiliului European va convoca un Consiliu European extraordinar privind pachetul de recuperare economică și Cadrul Financiar Multianual. Reuniunea în persoană va începe pe 17 iulie, la ora 11:00 (n.r. – ora 11:00 în România)”, a anunțat Barend Leyts, purtătorul de cuvânt al șefului Consiliului European.

On 17 and 18 July @eucopresident will call an extraordinary #EUCO on the Recovery Package and the MFF.

The physical meeting will start on the 17th at 10am in the Europa building.

Practical details on logistics will follow.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) June 23, 2020