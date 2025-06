În ajunul summitului NATO, Canada și Uniunea Europeană au semnat un pact bilateral în domeniul securității și apărării

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat eliberarea opozantului belarus Serghei Tihanovski.

„Este o veste fantastică și un simbol puternic de speranță pentru toți deținuții politici care suferă sub regimul brutal al lui Lukașenko. Europa continuă să ceară eliberarea lor imediată”, a subliniat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

Dear Sviatlana @Tsihanouskaya, this is fantastic news and a powerful symbol of hope for all the political prisoners suffering under the brutal Lukashenka regime.

Europe continues to call for their immediate release. https://t.co/NSXw6gfBSm

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2025