În ajunul summitului Trump–Putin, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au discutat la Londra despre „garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska, informează BBC.
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact major asupra Ucrainei și Europei, însă nici premierul britanic Keir Starmer, nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu vor fi prezenți la masa discuțiilor.
Zelenski și Starmer nu au răspuns întrebărilor adresate de presă, ci și-au oferit o îmbrățișare și o strângere de mână înainte de a intra în clădire.
Într-o scurtă declarație după întrevederea cu premierul britanic Keir Starmer, Volodimir Zelenski, a afirmat că au discutat „în detaliu despre garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă, dacă Statele Unite vor reuși să determine Rusia să oprească uciderile și să se angajeze într-o diplomație autentică și substanțială”, informează The Guardian.
Cei doi au discutat, de asemenea, despre „mecanismele de furnizare a armelor”, Zelenski îndemnându-l pe Starmer să se alăture listei tot mai numeroase de țări care finanțează noi arme pentru Ucraina prin noua inițiativă NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL).
A fost abordat și planul Ucrainei de a „crește volumele de producție” a dronelor, țara având „o nevoie urgentă de finanțare în acest sens”.
„Dronele joacă un rol decisiv pe linia frontului, iar capacitățile Ucrainei de a le produce sunt excepționale. Prin urmare, investiția în această producție poate influența cu adevărat situația la nivel strategic. Lucrăm cu Regatul Unit și cu toți partenerii noștri în acest sens”, a spus Zelenski.
Liderii au discutat, de asemenea, despre parteneriatul lor bilateral convenit la începutul acestui an, a mai precizat președintele ucrainean.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.
Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate.
În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat „angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.
Trump estimează că Putin este pregătit pentru un acord de pace cu Ucraina și că summitul din Alaska “deschide calea” pentru o întâlnire în trei cu Zelenski: Există 25% șanse de eșec
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.
„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta la întâlnirea de vineri”, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio, în ajunul summitului din Alaska cu omologul rus.
Acesta este primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.
„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, potrivit Agerpres, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.
„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. „Nu vreau să folosesc termenul «împărțirea lucrurilor», dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile”, a explicat președintele american.
Totuși, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.
„În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea, îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat președintele SUA.
Citiți și Trump dorește o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski “aproape imediat” după summitul din Alaska cu liderul rus și amenință Moscova cu “consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului
Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.
În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.
Dar președintele rus „va explica acordurile și înțelegerile convenite” la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
Ucraina a reușit să-și asigure 1,5 miliarde de dolari din partea partenerilor europeni pentru a achiziționa armament american: Vom continua discuțiile și cu alte națiuni
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa a reușit să obțină promisiuni de 1,5 miliarde de euro din partea partenerilor europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care spune că „întărește cu adevărat apărarea noastră”, informează Reuters, citat de Agerpres.
„Noua noastră inițiativă PURL de sprijinire a apărării, derulată împreună cu partenerii noștri, dă deja rezultate concrete. Până în prezent, am strâns deja 1,5 miliarde de dolari. Prin intermediul inițiativei NATO Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziționa arme fabricate în SUA pentru Ucraina – un mecanism care întărește cu adevărat apărarea noastră. Până în prezent, Țările de Jos au contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia și Suedia cu 500 de milioane de dolari, iar ieri Germania a adăugat încă 500 de milioane de dolari. Este un impuls foarte real și mulțumesc Germaniei pentru acest pas important”, a arătat Zelenski într-un mesaj publicat pe pagina de socializare X.
Our new defense-support PURL initiative with partners is already bringing tangible results. As of today, we already have $1.5 billion pledged. Through the NATO Prioritised Ukraine Requirements List initiative, NATO members can cooperate to purchase U.S.-made weapons for Ukraine –…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025
Acesta a anunțat că Ucraina va continua să poarte discuții și cu alte națiuni.
„Fiecare contribuție în cadrul PURL reprezintă o investiție directă în capacitatea noastră de a apăra viețile poporului nostru și de a ne apropia de o pace demnă”, a mai evidențiat Zelenski.
NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).
În strânsă colaborare cu Ucraina și SUA, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, va valida pachetele care răspund nevoilor Ucrainei, cum ar fi apărarea aeriană, munițiile și alte echipamente esențiale, pentru livrarea rapidă din rezervele americane, conform NATO.
Mai mult, în luna iulie, președintele Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski se află în discuții pentru un acord care prevede ca Statele Unite să achiziționeze drone ucrainene în schimbul achiziționării de arme americane de către Kiev.
Președintele Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski se află în discuții pentru un acord care prevede ca Statele Unite să achiziționeze drone ucrainene în schimbul achiziționării de arme americane de către Kiev.
Dronele ucrainene au fost capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1 300 de kilometri în interiorul teritoriului rus. Într-una dintre cele mai impresionante operațiuni din cadrul conflictului, 117 drone ucrainene au doborât zeci de bombardiere rusești staționate la patru baze militare din întreaga Rusie în cadrul operațiunii „Pânză de păianjen”.
La începutul lunii iulie, liderul ucrainean anunța că țara sa a încheiat acorduri cu parteneri europeni și cu o companie americană din domeniul apărării pentru a intensifica producția de drone.
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska începe vineri seara cu discuții între patru ochi între cei doi președinți
Întâlnirea mult așteptată dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump va începe vineri dimineață, ora locală din Alaska (ora 15:30 la Washington și 21:30 la Bruxelles), potrivit unui anunț al Kremlinului, informează Politico.
În timp ce Trump va încerca să îl convingă pe Putin să oprească războiul din Ucraina, cei doi lideri vor discuta mai întâi față în față, doar cu translatorii prezenți, înainte de a trece la negocieri mai ample împreună cu delegațiile lor, urmate de un mic dejun de lucru, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.
Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov — responsabil cu răspunsul Moscovei la sancțiunile occidentale —, șeful fondului suveran de investiții Kirill Dmitriev și Ușakov însuși.
Potrivit agenției de stat Interfax, Kremlinul a anunțat că la finalul summitului este prevăzută o conferință de presă comună.
Ușakov a precizat că „reglementarea ‘crizei ucrainene’” va fi subiectul central, discuțiile urmând să se bazeze pe convorbirile anterioare dintre Kremlin și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Pe agendă se află și teme legate de comerț, cooperare economică și securitate globală.
„Momentul (încheierii întâlnirii) va depinde de modul în care decurge discuția. Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe negocierile … iar când se vor termina — acest lucru va depinde, în primul rând, de președinți”, a afirmat Ușakov, adăugând că delegația rusă va „pleca, în mod evident, imediat din SUA” după încheierea negocierilor.
