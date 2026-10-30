În ajunul summitului UE-Canada, Antonio Costa pledează pentru “o asociere tot mai strânsă”, dar “fără a ajunge la aderarea deplină”

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat joi că împărtășește viziunea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind transformarea Canadei într-un „membru asociat” al Uniunii Europene, pledând pentru o relație instituțională și strategică fără precedent, care să depășească nivelul unui parteneriat obișnuit, fără a presupune aderarea deplină la UE.

Mesajul a fost transmis la Montreal, înaintea summitului UE-Canada, unde cele două părți urmează să lanseze o „Alianță pentru viitor”.

„Președinta von der Leyen a avansat chiar această idee îndrăzneață, aceea de a transforma Canada într-un membru asociat al Uniunii Europene. Împărtășesc această ambiție. Indiferent dacă vom folosi acest termen sau altul, un lucru este clar: asocierea noastră va fi cea mai strânsă, mai profundă și mai unică posibilă”, a afirmat António Costa, într-un discurs susținut la Consiliul de Relații Internaționale din Montreal.

Mai devreme, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledase pentru aprofundarea relației dintre Uniunea Europeană și Canada printr-un model de „asociere fără aderare”, care să apropie Ottawa de blocul european fără a-i acorda statutul de membru cu drepturi depline. Într-un discurs susținut la Institutul C.D. Howe din Montreal, în marja summitului UE-Canada, șefa executivului european a propus construirea unei „Alianțe pentru Viitor”, bazată pe cooperare în domeniul securității, apărării, inteligenței artificiale, energiei și materiilor prime critice.

Deși Costa a susținut explicit ambiția Ursulei von der Leyen privind statutul de „membru asociat”, UE și Canada au renunțat la această sintagmă în proiectul declarației comune, ca urmare a opoziției unor țări membre, optând pentru angajamentul unei „asocieri tot mai strânse” și continuarea discuțiilor până la următorul summit.

Șeful Consiliului European a descris viitoarea formulă de cooperare drept „o asociere tot mai strânsă”, explicând că ambiția europeană și canadiană este de a construi un cadru care să depășească o simplă asociere, fără a ajunge însă la aderarea deplină la Uniunea Europeană.

„Parteneriatul nostru de lungă durată se întemeiază pe istorie. Însă voința noastră comună de a găsi soluții prin dialog și încredere arată că cele mai importante oportunități și succese se află încă în fața noastră. Mâine, Uniunea Europeană și Canada vor lansa o Alianță pentru viitor. O asociere tot mai strânsă. Relația noastră este atât de privilegiată, încât ne dorim să creăm ceva nou. Să mergem dincolo de o simplă asociere, fără a ajunge însă la aderarea deplină la Uniunea Europeană. Aceasta este diferența noastră față de Eurovision”, a spus Costa.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese inițial acordarea statutului de „membru asociat” Canadei, în discursul său privind Starea Uniunii din septembrie.

O versiune anterioară a declarației comune a summitului prevedea că UE și Canada vor „lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care să reflecte, prin această asociere și mai strânsă, efortul nostru comun și cooperarea în vederea atingerii obiectivelor comune de prosperitate, securitate economică și autonomie strategică”.

În versiunea finală, textul prevede: „Vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE (…) și vom lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline”.

António Costa a subliniat că apropierea dintre UE și Canada nu se limitează la dimensiunea comercială, ci are la bază valori și interese strategice comune, într-un context internațional marcat de tensiuni și de contestarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

„Într-o lume divizată, multilateralismul nu este un lux, ci o necesitate”, a afirmat președintele Consiliului European, pledând pentru apărarea dreptului internațional, a Cartei Organizației Națiunilor Unite și a principiilor suveranității, independenței și integrității teritoriale a statelor.