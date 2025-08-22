În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, UE deblochează un nou sprijin de 4 miliarde de euro, consolidând statutul Europei de cel mai mare donator al Kievului

În ajunul celei de a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, pe 24 august, Uniunea Europeană transmite un nou semnal puternic de sprijin neclintit prin deblocarea a 4,05 miliarde de euro pentru această țară, a anunțat vineri Comisia Europeană, ridicând la aproape 170 de miliarde de euro asistența totală europeană pentru țara invadată de Rusia, consolidând statutul UE de cel mai mare donator către Ucraina.

“Pe măsură ce Ucraina își sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este de neclintit. Plata de astăzi, de peste 4 miliarde de euro, demonstrează angajamentul nostru ferm. Acest nou sprijin subliniază nu doar angajamentul nostru pentru redresarea Ucrainei, ci și pentru viitorul său ca stat suveran și democratic. Pentru că atunci când Ucraina este puternică, Europa este mai puternică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Din această sumă, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, iar 1 miliard de euro prin Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei Europene. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au mobilizat 168,9 miliarde de euro în asistență umanitară, financiară și militară pentru Ucraina și pentru cetățenii săi.

Comisia deblochează peste 3 miliarde de euro prin Facilitatea pentru Ucraina

Astfel, Comisia a efectuat a patra plată regulată, în valoare de peste 3,05 miliarde de euro, prin Facilitatea pentru Ucraina. Acest sprijin va consolida stabilitatea macro-financiară a Ucrainei, va întări administrația publică și va impulsiona reforme structurale esențiale pe termen lung.

Odată cu această nouă tranșă, sprijinul total acordat de UE prin Facilitate a ajuns la 22,7 miliarde de euro de la lansarea programului la 1 martie 2024. Aceasta reprezintă aproape 60% din fondurile disponibile prin Planul pentru Ucraina.

În urma solicitării de plată transmise de Ucraina, Consiliul a aprobat la 8 august evaluarea Comisiei conform căreia Ucraina a îndeplinit satisfăcător 13 indicatori de reformă aferenți acestei a patra tranșe trimestriale. Reformele cheie realizate în cadrul acestei plăți vizează administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, tranziția verde, reglementarea sectoarelor digital și agroalimentar, precum și managementul materiilor prime critice.

Această a patra tranșă regulată demonstrează angajamentul Ucrainei de a implementa reformele ambițioase convenite prin Planul pentru Ucraina. Țara urmează să primească până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru perioada 2024-2027 prin Facilitatea pentru Ucraina.

Debursarea survine în contextul progreselor Ucrainei privind reformele de aderare la UE, inclusiv restaurarea independenței Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție de către Rada Supremă la 31 iulie. Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă un pilon esențial al arhitecturii anticorupție a Ucrainei și al parcursului său european.

Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția UE la împrumutul G7

În plus, Comisia Europeană a deblocat și a șaptea tranșă a împrumutului său excepțional de Asistență Macro-Financiară (MFA) către Ucraina, în valoare de 1 miliard de euro. Cu această plată, totalul împrumuturilor Comisiei către Ucraina prin acest instrument a ajuns la 9 miliarde de euro de la începutul anului și se adaugă altor forme de sprijin puse la dispoziție.

În total, MFA se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi extraordinare pentru accelerarea veniturilor (ERA), condusă de G7, care are ca scop furnizarea a aproximativ 45 de miliarde de euro în sprijin financiar pentru a acoperi nevoile urgente ale Ucrainei. Împrumuturile ERA din partea partenerilor G7, precum și împrumutul MFA al UE, sunt rambursate din veniturile generate de activele suverane ale Băncii Centrale a Rusiei înghețate și imobilizate, deținute de depozitarii centrali de valori mobiliare din UE prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumutul Ucrainei.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, a condamnat fără echivoc acțiunile Rusiei și a oferit un sprijin fără precedent Ucrainei și cetățenilor săi. În calitate de cel mai mare donator, UE a mobilizat în total 168,9 miliarde de euro, dintre care:

73,6 miliarde de euro din bugetul UE, pentru sprijin umanitar, răspuns la criză, sprijin bugetar și reconstrucție timpurie.

15 miliarde de euro în asistență bilaterală din partea celor 27 de state membre.

59,6 miliarde de euro în asistență militară, inclusiv o parte finanțată prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

3,7 miliarde de euro provenite din veniturile obținute din activele suverane ruse înghețate și imobilizate (profituri excepționale).

În plus, UE și statele membre au mobilizat cel puțin 17 miliarde de euro pentru a sprijini persoanele care au fugit din Ucraina.