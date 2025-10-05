ROMÂNIA
În cadrul evenimentului Tech Transfer, ICI București a prezentat proiectul Enkivers, o inițiativă în domeniul securității digitale europene și primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat la Tech Transfer | in-conference event, parte a How to Web Conference 2025, unde a prezentat proiectul Enkivers, o inițiativă în domeniul securității digitale europene.
Enkivers este primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dedicat protejării documentelor, ideilor și conceptelor vizuale într-un mediu criptat și securizat. Arhitectura unică integrează niveluri avansate de securitate cibernetică, mecanisme de autentificare și conceptul de „dată certă” pentru validarea temporală a fișierelor.
Evenimentul a reunit start-up-uri, investitori și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare. În zona expozițională, alături de Enkivers, au fost prezentate proiecte precum ReciPet: reciclarea chimică a pet-urilor), reLeaser: laser în terapii oncologice și Diamond Like Coating: straturi subțiri de diamant cu aplicații multiple.
Tech Transfer este o inițiativă a Launch Romania powered by BCR, cu sprijinul Google și How to Web, co-organizat cu Magurele Science Park și în colaborare cu UEFISCDI, EIT Community RIS Hub Romania, Tech Connect, Cherciu & Co, Icerberg și Tetra Fest.
EDUCAȚIE
România are nevoie de un pact pentru educație și cercetare asumat de factorul politic, afirmă ministrul Daniel David: Măsurile trebuie să corespundă practicilor UE și OCDE
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, că societatea românească are nevoie de un „pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036)”.
„În România trăim acum un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989. Au mai fost ani dificili pentru țară – atât economic, cât și politic -, dar în 2025, crizele interne politice și economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniță, al unor atacuri hibride asupra țării și al unor crize internaționale legate de reașezarea arhitecturii ordinii mondiale”, a declarat ministrul.
Daniel David a precizat că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii în educație. „Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens”, a spus el.
Ministrul a afirmat că, pentru a reuși, este nevoie de un pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036), bazat pe trei puncte simple, pe care intenționează să-l obțină asumat de factorul politic din țară:
- În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB).
- Cele două domenii dedicate cunoașterii – educația și cercetarea (știința) – rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere.
- Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OCDE, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OCDE. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.
„Vă mulțumesc pentru răbdarea, implicarea și demnitatea cu care vă faceți datoria zi de zi, chiar și atunci când trăim astfel de vremuri. România are nevoie de dumneavoastră – de mințile și inimile care formează generațiile viitoare. La mulți ani tuturor profesorilor și oamenilor educației care cred în puterea educației! O mulțumire în plus celor care în acest vremuri complicate ați înțeles pericolul momentului, v-ați exprimat eventualele nemulțumiri cu demnitatea cuvenită rolului de profesor, ați răspuns cu onoare chemării de a sta împreună pentru a confrunta problemele și ați ales să fiți parte din soluție”, a conchis Daniel David.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
La întâlnirea board-ului Centrului Regional al OCDE, Luca Niculescu a evidențiat implicarea României – de la sprijinul acordat R. Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, a participat vineri la reuniunea Consiliului Consultativ al Centrului OCDE de la Istanbul. La întâlnire au participat înalți oficiali din cadrul Guvernului Republicii Turcia și al Secretariatului OCDE, reprezentanți ai unor state membre și candidate pentru aderarea la Organizație, precum și alți parteneri ai OCDE.
În cadrul discuțiilor, Luca Niculescu a evidențiat implicarea activă a României – de la sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest.
„O zi intensă la Istanbul, alături de colegii din board-ul Centrului Regional al OCDE. E un loc unde guverne, mediul de afaceri și societatea civilă din regiune se conectează la expertiza și standardele OCDE. Am vorbit despre implicarea României – de la sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest. Și l-am invitat pe directorul centrului, foarte dinamicul Achraf Bouali, să vină la București, pentru a organiza împreună un eveniment” , a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Potrivit unui comunicat al MAE, remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea Consiliului Consultativ din acest an a abordat activitățile desfășurate de Centru până în prezent, printre care prima ediție a conferinței la nivel înalt Emerging Markets Forum din luna aprilie. Totodată, reuniunea a ocazionat un schimb de opinii privind viitoarele priorități strategice ale Centrului. În acest context, a fost evidențiată contribuția Centrului la promovarea valorilor OCDE la nivel global, precum și la facilitarea cooperării internaționale și a dialogului între regiuni.
Secretarul de stat Luca Niculescu, în calitate de membru al Consiliului Consultativ al Centrului de la Istanbul, a salutat activitățile desfășurate de Centru în 2025 și a reconfirmat sprijinul autorităților române față de acțiunile viitoare ale acestuia, inclusiv prin împărtășirea de bune practici și expertiză în diferite domenii. De asemenea, coordonatorul național a salutat extinderea activității Centrului până în anul 2029 și a reiterat angajamentul României față de promovarea standardelor OCDE la nivel global.
În ce privește direcția strategică a Centrului în perioada următoare, oficialul român a evidențiat relevanța orientării acesteia în domenii precum combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală, aprovizionarea cu resurse minerale critice, sporirea conectivității regionale și promovarea cooperării cu sectorul privat în proiecte care beneficiază de asistență oficială pentru dezvoltare.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 dintre cele 25 de comitete necesare, obiectivul final fiind obținerea statutului de membru până în 2026.
Potrivit lui Luca Niculescu, ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, România sperând să închidă și ultimele comitete rămase.
INTERNAȚIONAL
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul sârb despre combaterea criminalității transfrontaliere și extinderea colaborării în domeniul situațiilor de urgență
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit vineri cu omologul său sârb, Ivica Dacic. Cei doi oficiali au discutat despre securizarea frontierei comune, intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalității transfrontaliere, accesarea în comun a fondurilor externe nerambursabile, precum și despre extinderea colaborării în domeniul situațiilor de urgență, prin crearea cadrului juridic bilateral.
Potrivit comunicatului oficial, întâlnirea a reconfirmat relația de respect, înțelegere reciprocă și prietenie dintre România și Serbia, o relație care, ca între state vecine, trebuie consolidată în continuare. Această legătură are o dimensiune strategică importantă, susținută atât de comunitățile de sârbi și români din cele două țări, cât și de schimburile comerciale consistente dintre ele.
„Astfel, colaborarea nu este doar necesară, ci înseamnă și o responsabilitate comună, pentru a asigura siguranța cetățenilor și stabilitatea regiunii. Seriozitatea cu care privim relația de colaborare cu partea sârbă este reflectată și de nivelul delegației MAI, care cuprinde și șefii de structuri ai Poliției și ai Poliției de Frontieră”, se arată în comunicatul MAI.
Discuțiile au reliefat interesul celor două părți de intensificare a cooperării polițienești în vederea combaterii infracționalității transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranți, de persoane și de droguri. Cei doi demnitari au convenit intensificarea schimbului de informații de interes operativ și constituirea, în funcție de nevoile din teren, a unor diverse formate bilaterale de colaborare operativă.
De asemenea, au agreat realizarea, în perioada următoare, a unui schimb de bune practici pe marginea modalităților de abordare a noilor amenințări din spațiul digital, a negocierilor în situații de criză și colaborarea în domeniul operațiunilor speciale.
Totodată, au fost evidențiate rezultatele foarte bune obținute în cadrul cooperării bilaterale operative pe palierul investigării și combaterii infracțiunilor de trafic internațional de droguri, prin indisponibilizarea în ultimii ani a unor capturi substanțiale de droguri de mare risc.
În vederea gestionării optime a migrației ilegale în regiune, delegațiile s-au angajat să monitorizeze cu atenție fluxurile migratorii de pe ruta Balcanilor de Vest, prin asigurarea unui schimb eficient de informații, atât între autoritățile competente din România și Serbia, cât și cu ceilalți parteneri din regiune.
În continuare, a fost salutată cooperarea exemplară dintre structurile de frontieră din cele două țări, care a condus la asigurarea unei protecții îmbunătățite a graniței româno-sârbe, și a fost convenită continuarea misiunilor de patrulare în format mixt la frontieră, a ședințelor lunare la nivel teritorial, precum și a întrevederilor la nivel de conducere, pentru discutarea aspectelor de actualitate pe linia de muncă a structurilor de frontieră. Un instrument util în ansamblul relațiilor de cooperare bilaterală la frontieră îl reprezintă Punctul Comun de Contact Porțile de Fier I, care facilitează schimbul rapid de informații în cazuri concrete, sens în care a fost agreată valorificarea deplină a acestuia.
Toate eforturile bilaterale, precum cele de mai sus, au contribuit de manieră semnificativă la succesul procesului de aderare deplină a României la spațiul Schengen. Tot în context Schengen, ministrul român al Afacerilor Interne a asigurat partenerii că modalitatea de aplicare, de către României, a noilor instrumente, nu va afecta cetățenii statului vecin.
Ministrul Dačić a evidențiat că România reprezintă un vecin de încredere și un partener important al Serbiei în regiune. A punctat importanța consolidării colaborării operaționale bilaterale pentru asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățenii celor două țări.
La finalul discuțiilor, cei doi miniștri au reiterat buna relație de cooperare existentă între cele două state, importanța menținerii și dezvoltării acesteia, pentru a răspunde provocărilor actuale într-un mod unitar.
În cadrul întrevederii, Cătălin Predoiu a semnat împreună cu omologul sârb Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor. Documentul stabilește modalitățile tehnice de desfășurare, de către autoritățile competente din România și Republica Serbia, a acțiunilor comune de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor, într-o manieră armonizată cu cerințele şi recomandările în materie la nivel european și internațional.
