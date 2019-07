În calitate de ambasador al programului ”Erasmus pentru tinerii antreprenori”, eurodeputatul Marian-Jean Marinescu îi îndeamnă pe tinerii europeni să nu rateze șansa de a participa

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, i-a transmis joi o scrisoare Ursulei von der Leyen, la o zi după ce eurodeputații celui de-al treilea grup politic din legislativ au discutat cu candidata la șefia Comisiei Europene, în care i-a prezentat condițiile prin care aceasta poate beneficia de voturile celor 108 eurodeputați ai Renew Europe pentru alegerea în funcția de președinte al Comisiei Europene.

În scrisoarea de două pagini, Cioloș îi transmite lui von der Leyen că statul de drept, Conferința privind viitorul Europei propusă de Renew Europe, atribuirea unei poziții ”pe picior de egalitate” cu Frans Timmermans lui Margrethe Vestager și realizarea unui echilibru geografic în distribuția portofoliilor de la nivelul Comisiei Europene sunt condițiile pe care Renew Europe i le impune pentru a-i acorda votul prin care aceasta are șansa de a deveni prima femeie președinte din istoria Comisiei Europene.

During my phone call today with @vonderleyen, I have made clear we need stronger commitments that she will put in place a European mechanism for the #ruleoflaw, a Conference for #Europe and that @Vestager will be exactly on the same footing as Timmermans. Read my open letter 👇 pic.twitter.com/udycXXCM8u

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 11, 2019